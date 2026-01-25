Sözcü TV’de yayınlanan programda değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Sertaç Ekeke, altın ve gümüşte yaşanan yükselişin arkasında yalnızca piyasa dinamiklerinin değil, 1945’ten bu yana süren küresel ekonomik sistemdeki kırılmanın bulunduğunu söyledi. Neoliberal düzenin sona yaklaştığını savunan Ekeke, gümüşün sanayi ve teknoloji alanındaki kritik rolüne dikkat çekerken, Tayvan kaynaklı jeopolitik risklerin fiyatlamaları kökten değiştirebileceğini ifade etti. Ekeke ayrıca 2026 yılında yatırımcıların radarına girecek emtiayı da açıkladı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YUKARI YÖNLÜ DÖNEM

Altın ve gümüş emtialarında yukarı yönlü bir döneme girildiğini belirten Ekeke, bu sürecin iyi okunması gerektiğini söyledi. Son Davos toplantısına dikkat çeken Ekeke, Kanada Başbakanı Mark Carney’in açıklamalarının oldukça önemli olduğunu vurguladı. Son yıllarda ABD şemsiyesi altında ilerleyen Batı merkezli ekonomik yapının terk edilmeye başlandığını ifade eden Ekeke, yaşanan sürecin ilerleyen yıllarda neoliberalizmin çöküşü olarak anlatılacağını dile getirdi. Ekeke, aslında 1945’ten bu yana devam eden küresel ekonomik sistemin değişiminin görüldüğünü ve piyasalardaki fiyatlamaların da bu dönüşümden kaynaklandığını söyledi.

GÜMÜŞ YATIRIMCISI NEDEN AYRIŞTI

Gümüş yatırımcılarının son dönemde ayrıştığını belirten Ekeke, bunun nedenlerinin iyi okunması gerektiğini söyledi. Gümüşün aynı zamanda nadir bir element olduğuna dikkat çeken Ekeke, yapay zeka, savunma sanayii ve otomotiv sektörlerinde gümüş kullanımının artmasının fiyatları desteklediğini ifade ederek son dönemdeki yoğun haber akışının da gümüşte yükselişi hızlandırdığını kaydetti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE ZİRVEYE YAKLAŞILDI

Ekeke, hem altın hem de gümüş tarafında zirve konumuna yaklaşıldığını belirterek, eldeki pozisyonlar kâra geçtiyse azaltmanın makul olabileceğini söyledi. Ancak başka bir yatırım aracı olmayan yatırımcılar için orta ve uzun vadede altın ve gümüşle yola devam edilebileceğini ifade etti.

SENE SONU BEKLENTİSİ: GÜMÜŞTE 110-120 DOLAR

Gümüş fiyatlarında zirveye çok yaklaşıldığını söyleyen Ekeke, gümüşün 110-120 dolar seviyelerine kadar yükselebileceğini açıkladı. Bu noktadan sonra adım atılacak çok fazla boşluk kalmadığını belirten Ekeke, bu dengeyi bozabilecek en önemli unsurun Tayvan hattı olduğunu vurguladı.

TAYVAN NEDEN KRİTİK

Tayvan ve Singapur gibi ülkelerin neoliberal sistemin laboratuvarları olduğunu söyleyen Ekeke, ABD’nin kendi ekonomik sistemini bu bölgelerde tanıttığını ifade etti. Tayvan’ın aynı zamanda küresel yarı iletken ve çip üretiminin merkezi konumunda bulunduğuna dikkat çeken Ekeke, çip üretiminde yoğun şekilde kullanılan gümüşün bu nedenle stratejik bir emtia haline geldiğini vurguladı. Tayvan’ın yıllardır Çin tarafından kendi toprağı olarak görüldüğünü hatırlatan Ekeke, bölgede yaşanabilecek bir gerginliğin hem çip tedarik zincirini hem de gümüş fiyatlarını doğrudan etkileyerek denklemi tamamen değiştirebileceğini söyledi.

ONS VE GRAM ALTIN AYRIMI

Ons altın tarafında zirveye yaklaşıldığını belirten Ekeke, gram altında ise her geri çekilmenin alım fırsatı olarak görülebileceğini ifade etti. Ekeke, 2026 yılında kıymetli metaller arasında bakırın öne çıkacağını düşündüğünü söyledi.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE ALTIN

İran kaynaklı gelişmelerin altın fiyatlarına yansıdığını söyleyen Ekeke, ancak yeni bir gelişme yaşansa bile bunun altın üzerinde sınırlı etkisi olacağını ifade etti. Ekeke, bu tür gelişmelerin kısa süreli yükselişler yaratabileceğini ancak kalıcı olmayacağını belirtti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.