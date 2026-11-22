Altındaki sert kayıpların ardından teknik toparlanma ihtimali meydana gelebilir. Saxo Bank Emtia Stratejileri Başkanı Ole Hansen, altının aşırı satım bölgesine yaklaştığını belirterek kısa vadeli bir tepki yükselişi yaşanabileceğini söyledi. Ancak Hansen'e göre bu hareketin kalıcı yükselişe dönüşmesi için piyasalardaki riskten kaçış eğiliminin değişmesi gerekiyor.

Hansen, doların güçlenmesi, nakde yöneliş ve yapay zeka hisselerinde derinleşen satışların altın, gümüş ve platin üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. Hisse senedi piyasalarındaki çalkantının kayıpları ağırlaştırdığını belirten Hansen, yıl sonuna yaklaşılırken yeni pozisyon açma iştahının zayıflayabileceğini söyledi.

TOPARLANMA TEKNİK DÜZEYDE KALABİLİR

Hansen, değerli metallerdeki sert kayıpların ardından teknik göstergelerin giderek aşırı satım koşullarına işaret ettiğini, altınla birlikte gümüş ve platinde de kısa vadeli tepki yükselişi görülebileceğini belirtti.

Bununla birlikte olası yükselişin başlangıçta yalnızca satışların aşırı boyutlara ulaşmasından kaynaklanan teknik bir toparlanmayla sınırlı kalabileceği uyarısında bulundu. Hansen'e göre altında kalıcı yükseliş açısından doların seyri, tahvil getirileri ve küresel piyasalardaki riskten kaçınma eğilimi belirleyici olacak.

YAPAY ZEKA HİSSELERİNDEKİ DÜŞÜŞ FED BEKLENTİLERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Hansen, piyasaların önündeki önemli belirsizliklerden birinin yapay zeka sektöründeki sorunların ABD ekonomisine etkisi ve Fed'in enflasyon karşısında izleyeceği politika olduğunu ifade etti. ABD ekonomisinin yapay zeka yatırımları dışında güçlü bir görünüm sergilemediğini savunan Hansen, teknoloji sektöründeki yavaşlamanın para politikası beklentilerini değiştirebileceğini belirtti.

Özellikle Nvidia hisselerindeki düşüşün sürmesi halinde yapay zeka yatırımlarının ekonomik büyümeye desteğinin zayıflayabileceğini söyleyen Hansen, bu senaryoda Fed'in farklı bir politika yaklaşımı benimsemek zorunda kalabileceğini değerlendirdi. Enerji fiyatlarında, özellikle dizelde görülen gerilemenin ve hisse senedi piyasalarındaki bozulmanın da Fed'i gelecek ayki faiz kararı öncesinde daha temkinli davranmaya yöneltebileceğini kaydetti.

Yatırımcıların soğukkanlılığını koruması gerektiğini vurgulayan Hansen, altının geçmişte de benzer sert düzeltmeler yaşadığını hatırlattı. Sert düşüşlerin yatırımcıları altından uzaklaşmaya yöneltebildiğini belirten Hansen, bu dönemlerde bile değerli metalin yeniden cazibe kazanabildiğine dikkat çekti.



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