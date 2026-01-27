Altın, bir önceki seanst ilk kez 5 bin 100 dolar eşiğini aşmasının ardından salı gününe de yüksek seviyeden başladı. Spot altın, yüzde 1 artışla ons başına 5 bin 95 dolara çıktı. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,4 düşüşle 5 bin 59,90 dolardan işlem gördü.

ONS ALTIN 5 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Güvenli liman alımlarının etkisiyle spot altın yüzde 1 yükselerek ons başına 5 bin 95 dolara çıktı. ABD vadeli altın kontratları ise aynı saatlerde yüzde 0,4 gerileyerek 5 bin 129,90 dolar seviyesinden işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın yüzde 0,5 artışla 7 bin 105 liraya yükseldi. Gram altın, bir önceki seansta 7 bin 129 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. Kapalıçarşı'da ise alış-satış makası giderek açıldı ve gram altın 7 bin 363 lira ile satış rekorunu gördü.

BAKIRDA KAR SATIŞLARI ÖNE ÇIKTI

Bakır fiyatları ise rekor seviyelere yaklaşmasının ardından kar satışlarının etkisiyle geriledi. Çin’deki Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nın (SHFE) teminat oranlarını artırma kararı da fiyatlar üzerinde baskı yaptı.

SHFE’de en aktif işlem gören bakır kontratı, sabah saatlerinde yüzde 0,64 düşüşle ton başına 102.100 yuan (14.675 dolar) seviyesine indi. Londra Metal Borsası’nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratı ise yüzde 1,11 gerileyerek 13.052 dolar/tondan işlem gördü. Buna rağmen fiyatların 13.000 dolar seviyesinin üzerinde kalması, düşüşün şimdilik sınırlı kaldığını gösteriyor.

Piyasa oyuncuları, geri çekilmede ağırlıklı olarak kar realizasyonlarının etkili olduğunu belirtirken, SHFE’nin artan fiyat oynaklığına karşı riskleri sınırlamak amacıyla bu adımı attığı görüşünde birleşiyor.

Yükselen altın fiyatları sonrasında bankacılık devleri altın tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Morgan Stanley, dün yayımladığı değerlendirme notunda altın için iyimser senaryosunu yukarı yönlü revize ederek, 2026’nın ikinci yarısı için hedef fiyatını ons başına 5 bin 700 dolar olarak açıkladı.

Banka, bu görünümün arkasında süregelen jeopolitik belirsizlikler, borsa yatırım fonlarına (ETF) artan girişler ve merkez bankalarının güçlü alımlarının bulunduğunu belirtti. Güçlü ETF talebinin birkaç yıldır devam eden arz açıkları sonrasında sınırlı stokları da tükettiği aktarıldı.

BANKACILIK DEVLERİ TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Yükselen altın fiyatları sonrasında bankacılık devleri altın tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Morgan Stanley, dün yayımladığı değerlendirme notunda altın için iyimser senaryosunu yukarı yönlü revize ederek, 2026’nın ikinci yarısı için hedef fiyatını ons başına 5 bin 700 dolar olarak açıkladı.

Banka, bu görünümün arkasında süregelen jeopolitik belirsizlikler, borsa yatırım fonlarına (ETF) artan girişler ve merkez bankalarının güçlü alımlarının bulunduğunu belirtti. Güçlü ETF talebinin birkaç yıldır devam eden arz açıkları sonrasında sınırlı stokları da tükettiği aktarıldı.

TAHMİNLER YÜKSELDİ

Societe Generale analistleri ise 5 bin dolar olan yıl sonu altın tahminini ons başına 6 bin dolara yükseltti. Analistler, devam eden siyasi çalkantıların piyasaları etkilemeye devam etmesi halinde tahminlerin düşük kalabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Altın, tarihinde ilk defa ons başına 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi yükselişini devam ettiriyor. Güçlü talebin etkisiyle yükselen değerli metal, 5 bin 100 doların hemen altında hareketleniyor.