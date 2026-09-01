Küresel piyasalar, para politikalarındaki sıkılaşma sinyalleri ve tırmanan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde oldukça hareketli bir döneme giriş yaptı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole zirvesinde verdiği şahin mesajların faiz artışı beklentilerini körüklemesi ve Orta Doğu'da aniden yükselen tansiyon, değerli metallerdeki oynaklığı zirveye taşıdı.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ HIZLANDI

Ons altında TSİ 13.05 itibarıyla 4.368 dolarda bulunurken düşüş yüzde 2'yi aştı. Ons altındaki düşüşle birlikte gram altın da yerle bir oldu.

TSİ 13.05'te gram altının satış fiyatı 6.780 lira oldu. Kapalıçarşı'da ise gram altın 6 bin 751 liradan çeyrek altın da 10 bin 995 liradan satılıyor.

Öte yandan diğer değerli metaller de düşüş devam ediyor. Gümüşün spot ons fiyatında günlük düşüş yüzde 3 'ü geçti. Bakır spot fiyatında günlük düşüş yüzde 1.5 'i geçti.

Jeopolitik Kriz Petrolü Fırlattı

Cuma günü enflasyonla mücadelede taviz verilmeyeceğine işaret eden Fed Başkanı Warsh'un açıklamaları, ABD tahvil faizlerindeki yüksek seyrin ana destekçisi olmaya devam ediyor. Ancak piyasalardaki asıl şok dalgası Orta Doğu'dan geldi. ABD ordusunun İran'a ait Lark Adası'na yönelik saldırı düzenlemesi, küresel jeopolitik risk algısını aniden tepe noktasına çıkardı. Sıcak çatışma haberlerinin yarattığı endişe ile kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı hızla 90 dolar barajını aştı.

ALTINDA GÜVENLİ LİMAN VE FAİZ DEPREMİ

Yaşanan bu çifte gelişme, altın piyasasında tam anlamıyla bir halat çekme yarışına dönüştü. Warsh'ın sert para politikası mesajları altının onsu üzerinde baskı oluşturarak kısa vadede sınırlı da olsa negatif bir görünüme yol açıyor. Diğer taraftan, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yarattığı belirsizlik fırtınası, altının geleneksel 'güvenli liman' talebini diri tutarak olası sert düşüşlerin önüne geçiyor. Bu zıt yönlü etkenler nedeniyle önümüzdeki günlerde değerli metallerdeki oynaklığın yüksek kalması öngörülüyor.

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE

Mevcut dalgalı piyasa koşullarında, yatırımcılar için sadece anlık fiyat seviyeleri değil, Washington'dan gelecek makroekonomik veriler ve sıcak bölgelerden düşecek son dakika haberleri de hayati önem taşıyor. Altının kısa vadeli asıl rotasını çizecek en önemli dönemeç ise cuma günü dönülecek. Piyasaların pürdikkat beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi, Fed'in 16 Eylül'de gerçekleştireceği para politikası toplantısına dair beklentileri yeniden şekillendirecek. Bu kritik verinin ardından altın fiyatlarındaki belirsizliğin dağılması ve yönün daha net bir hal alması bekleniyor.