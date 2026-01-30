ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi bugün açıklayacağını belirtmesi de piyasaları etkiledi. Altın ve gümüş fiyatları, dünkü rekor seviyelerin ardından bu sabah sert düşüş yaşadı. Ons altın 5 bin 110 dolara kadar gerilerken, ons gümüş 107,68 dolara kadar sert düştü.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın haftanın son işlem gününde sert kayıplar verdi. Ons altın dün 5 bin 598 dolara kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ancak piyasalarda yaşanan gerilim, altın fiyatlarında düşüşü meydana getirdi. Ons altın bu gece 5 bin 110 dolara kadar geriledi. Altın bir gün de 488 dolar birden kaybetti.

Gram altın, ons altın görülen sert düşüşün ardından büyük kayıplar verdi. Gram altın dün 7 bin 814 liraya yükselerek rekor tazeledi. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. Gram altın bu gece 7 bin 145 liraya geriledi. Gram altın bir günde 669 lira birden kaybetti.

GÜMÜŞ SERT DÜŞTÜ

Gümüş fiyatları haftanın son işlem gününe kayıpla başladı. Ons gümüş dün 121,76 dolara yükselerek rekor kırdı. Ancak ons gümüş bugün sert kayıplar verdi. Ons gümüş gece seansında 107,68 dolara geriledi.

Yardeni Research Başkanı Ed Yardeni, "5.000 dolara doğru bir düzeltme ve bu seviyede bir miktar konsolidasyon, boğa piyasasında normal bir görünüm olur. Asıl sürpriz, 3.000 dolardan 5.500 dolara neredeyse hiç düzeltme olmadan gelmesiydi" değerlendirmesinde bulundu.

KCM Baş Ticaret Analisti Tim Waterer ise daha az güvercin bir Fed başkanı ihtimali, doların toparlanması ve aşırı alım koşullarının düşüşte etkili olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi bugün açıklayacağını belirtmesi de piyasaları etkiledi.

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Kevin Warsh’ın Fed başkanı olacağına dair söylentilerin Asya işlemlerinde altını baskıladığını ifade etti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.