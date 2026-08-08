Küresel emtia piyasalarında 7 Ağustos Cuma günü değerli metaller güçlü bir prim kaydetti. Altının ons fiyatı seans içerisinde 4.411 doları test ettikten sonra günü yüzde 2,4 artışla 4.342 dolardan kapattı. Gümüş ise günlük yüzde 3,6’lık primle 64,27 dolar seviyesine tırmanarak altından daha güçlü bir performans sergiledi. Fiyatlardaki bu hareketliliğin arkasında, makroekonomik verilerden jeopolitik gelişmelere kadar uzanan beş ana unsur etkili oldu.

ABD İSTİHDAMINDA ZAYIFLAMA SİNYALLERİ

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan temmuz ayı verilerine göre, 80 bin kişilik istihdam artışı beklenirken ekonomide 23 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı. Haziran verisi de 57 binden 20 bine revize edildi. Mayıs ve haziran dönemine ilişkin toplam aşağı yönlü revizyonun 103 bine ulaşması, ABD iş gücü piyasasındaki yavaşlamayı belirginleştirdi.

FED'İN FAİZ BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

İstihdam tarafındaki zayıf görünüm, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasına ilişkin beklentileri etkiledi. CME FedWatch verilerine göre, Fed’in eylül ayında faiz artıracağına dair piyasa olasılığı yüzde 55 seviyesinden yüzde 40’a geriledi. Beklentilerin zayıflamasıyla ABD Hazine tahvil getirileri ve reel faizler üzerindeki baskı artarken, faiz getirisi sunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyeti düşmüş oldu.

ÇİN MERKEZ BANKASI ALIMLARI SÜRDÜRÜYOR

Çin Halk Bankası (PBOC) verileri, kurumun Temmuz 2026’da rezervlerine 20 ton altın eklediğini ortaya koydu. Üst üste 21’inci ayda da alım yapan banka, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık alım rakamına ulaştı. Ons fiyatının 4.000 dolar seviyesinin üstünde bulunmasına rağmen gerçekleşen bu işlemler, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejisini sürdürdüğünü gösteriyor.

GÜMÜŞTE ARZ AÇIĞI VE SANAYİ TALEBİ

Gümüş fiyatı cuma günü kaydettiği yüzde 3,6’lık artışla altın-gümüş oranının 67:1 seviyesine gerilemesini sağladı. Güneş panelleri, elektrikli araçlar ve yapay zeka altyapısına yönelik artan endüstriyel talep piyasadaki arz açığını derinleştiriyor. Üst üste beşinci yılı arz açığıyla geride bırakan gümüş piyasasında, dengesizliğin altıncı yılda da sürmesi bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI DİPLOMASİSİ VE PETROL DÜŞÜŞÜ

İranlı milletvekillerinin Umman arabuluculuğundaki anlaşma taslağını görüşmesi, Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliğine yönelik olumlu beklentileri artırdı. Bölgesel tansiyonun düşmesiyle petroldeki risk primi geriledi. Enerji maliyetlerinden kaynaklı enflasyon baskısının azalması, Fed’e yönelik sıkılaşma tahminlerini zayıflatarak faizsiz varlıklara olan talebi destekledi.

PİYASALARIN TAKİBİNDEKİ YENİ ROTALAR

Değerli metallerdeki yükseliş ivmesinin ardından gözler önümüzdeki dönemde açıklanacak makroekonomik verilere çevrildi. Fed’in 16 Eylül’deki faiz kararı öncesinde yayımlanacak TÜFE, ÜFE ve PCE verileri piyasaların yönü açısından belirleyici olacak. Ayrıca Orta Doğu'daki diplomatik temasların sahaya yansıması da yakından izlenecek.