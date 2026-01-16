ABD tarafında açıklanan enflasyon rakamlarının ardından Fed yetkililerinden faiz politikasına yönelik açıklamalar geldi. yetkilileri, istikrar kazanmış gibi görünen işgücü piyasası ve devam eden enflasyon baskılarını gerekçe göstererek, yaklaşan politika toplantısında faiz indirimlerine ara vermeyi düşündüklerini belirtti. Bu görüşler ise altın ve gümüş yatırımcıları tarafında panik havası oluşturdu.

"BÜYÜME OLDUKÇA SAĞLAM"

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee işgücü piyasasının istikrar kazanma belirtileri gösterdiği için merkez bankasının ana önceliğinin enflasyonu dizginlemek olması gerektiğini dile getirdi. Goolsbee CNBC ile yaptığı röportajda, “Karşı karşıya olduğumuz en önemli şey, enflasyonu %2’ye geri çekmek” dedi. Goolsbee, “Chicago Fed’den gelen göstergeler, işgücü piyasasında istikrar olduğunu güçlü bir şekilde gösteriyor. Büyüme oldukça sağlam” değerlendirmesinde bulundu.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid de ABD’de enflasyonun daha da soğuması için faiz oranlarının ekonomi üzerinde bir miktar baskı oluşturmaya devam edecek düzeyde kalması gerektiğini belirtti. Schmid perşembe günü bir etkinlikte yaptığı açıklamada, “Enflasyon baskıları hala belirgin olduğundan, para politikasının ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı olmasını tercih ederim. İşgücü piyasası soğumuş olsa da, enflasyon görünümünün kötüleşmesini önlemek için bir miktar soğuma muhtemelen gerekli” şeklinde konuştu.

"HER İKİ TARAFTA DA RİSKLER VAR"

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, büyüme tahminlerinin sağlam olduğunu, işgücü piyasasının istikrar kazandığını ve enflasyonun yıl boyunca iyileşmesinin beklendiğini ifade etti. “Hala çok fazla belirsizlik var ve hedeflerimizin her iki tarafında da riskler var” diyen Daly, “Neyse ki, politika ekonominin nasıl gelişeceğine yanıt verebilecek iyi bir konumda” açıklamasında bulundu.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, Wall Street Journal’a bu ay faiz oranlarını sabit tutmaktan memnun olacağını söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Atlanta’da düzenlenen bir etkinlikte “Aceleyle bir yere koşmamıza gerek yok. Enflasyon hala çok yüksek ve bu yüksek fiyatlar pek çok Amerikalıyı zor durumda bırakıyor, bu nedenle kısıtlayıcı bir tutum sergilemeye devam etmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise tüketicilerin “zor durumda” olduğunu ve fiyat artışlarını kabul etmeye dirençli olduğunu gerekçe göstererek, perakendecilerin artık daha yüksek maliyetleri tüketicilere yansıtabileceklerinden o kadar emin olmadıklarını belirtti.

ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMCILARI TEDİRGİN

Fed cephesinden gelen son mesajlar, enflasyonun yeniden yükselmesi halinde faiz indirimi beklentilerinin hızla rafa kalkabileceğine işaret ediyor. Bu senaryoda politika faizlerinin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalması, para politikasında gevşeme ihtimalini zayıflatıyor. Fed yetkililerinin “acele yok” ve “kısıtlayıcı duruş sürmeli” vurgusu, piyasalara erken bir yön değişimi beklenmemesi gerektiği mesajını veriyor.

Bu görünüm, altın ve gümüş yatırımcıları açısından kısa vadede olumsuz bir tablo ortaya koyuyor. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan değerli metalleri baskılarken, yatırımcı ilgisinin yeniden dolar ve tahvil gibi enstrümanlara yönelmesine neden oluyor. Ancak uzmanlara göre, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesi ve ekonomik baskıların artması durumunda, altın ve gümüş orta vadede yeniden güvenli liman talebiyle destek bulabilir. Fed’in sert söylemi kısa vadede olumsuz, orta–uzun vadede ise çift yönlü bir risk alanı yaratıyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.