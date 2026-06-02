Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında merkez bankalarının faiz politikaları ve dünya ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri yer almayı sürdürüyor. Bu süreçte Almanya merkezli finans kuruluşu Commerzbank, emtia piyasalarına yönelik dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı. Banka, küresel ekonomide yavaşlama işaretlerinin güçlenmesi ve sanayi talebine yönelik beklentilerin zayıflaması nedeniyle başta gümüş olmak üzere değerli metallere ilişkin fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

İşte Commerzbank'ın altın, gümüş, platin ve paladyum için açıkladığı güncel yıl sonu tahminleri:

ALTIN: BEKLENTİLER AŞAĞI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Commerzbank, güvenli liman olarak görülen altının uzun vadede güçlü görünümünü koruduğunu belirtirken, kısa ve orta vadeli beklentilerinde ise daha temkinli bir yaklaşım benimsedi.

2026 yıl sonu ons altın tahmini: 5.000 dolardan 4.800 dolara indirildi.

2027 yıl sonu ons altın tahmini: 5.200 dolar seviyesinde bırakıldı.

GÜMÜŞ: SANAYİ KAYNAKLI BASKI SÜRÜYOR

Commerzbank, gümüş fiyatlarına yönelik tahminlerini aşağı yönlü güncellerken, bu revizyonda sanayi sektöründen gelen talepteki yavaşlamanın belirleyici olduğunu vurguladı. Bankaya göre küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ve üretim faaliyetlerindeki zayıflama, gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

2026 yıl sonu ons gümüş tahmini: Ons başına 90 dolardan 80 dolara düşürüldü.

PLATİN VE PALADYUM: TAHMİNLER AŞAĞI ÇEKİLDİ

Commerzbank, sanayi sektöründe yaygın olarak kullanılan platin ve paladyuma ilişkin beklentilerini de aşağı yönlü güncelledi. Banka, küresel büyümeye yönelik endişeler ve talep görünümündeki zayıflama nedeniyle her iki metal için de fiyat tahminlerini düşürdü.

2026 yıl sonu platin tahmini: 2.300 dolardan 2.100 dolara indirildi.

2026 yıl sonu paladyum tahmini: 1.800 dolardan 1.600 dolara revize edildi.

PİYASALARIN ODAĞINDA BÜYÜME VE FAİZ BEKLENTİLERİ VAR

Commerzbank'ın son tahmin güncellemeleri, değerli metallerdeki iyimser beklentilerin bir miktar zayıfladığına işaret ediyor. Analistler, önümüzdeki dönemde altın ve diğer değerli metallerin seyrinde küresel ekonomik büyüme verileri, sanayi faaliyetlerindeki görünüm ve merkez bankalarının faiz kararlarının belirleyici rol oynayacağını düşünüyor.