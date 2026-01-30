Altın, gümüş ve kripto para piyasalarında yaşanan oynaklık yatırımcıların kafasını karıştırırken, gözler hem ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına hem de küresel ekonomik gelişmelere çevrildi.

Finans Analisti İslam Memiş, bu süreçte panikle hareket eden yatırımcıların zarar edebileceğini vurgulayarak temkinli olunması gerektiğini ifade etti. Memiş’e göre önümüzdeki dönemde hem altın fiyatları hem de kripto para piyasası açısından kritik eşikler test edilecek.

BİTCOİN İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Kripto para piyasasına da değinen İslam Memiş, zamanlamanın net olmadığını özellikle vurguladı. Memiş,

"Bitcoin 88 bin doların üzerinde bile bana göre ucuz. 90–100 bin dolar altı fırsat" ifadelerini kullanarak mevcut seviyelerin uzun vadeli yatırımcı için önemine dikkat çekti. Altcoin’lerin ise Bitcoin öncülüğünde hareket edebileceğini belirten Memiş, esas yükseliş dalgasının yılın ikinci ya da üçüncü çeyreğinde görülebileceğini söyledi.

“POZİSYON BOZMAYIN, KENARDA BEKLEYİN” UYARISI

Son iki ayda değerli metallerde yaşanan sert hareketlerin yatırımcıyı yanıltabileceğini savunan Memiş, piyasanın spekülatif bir yapıya büründüğünü dile getirdi.

"Son iki aydır değerli metaller yatırım aracı olmaktan çıkarılıp spekülasyon aracına çevrildi. Bir saatte 120 dolar yükseltiyorlar, sonra 100 dolar geri çekiyorlar. Bu piyasada en çok kazanan merkez bankaları ve sistem. O yüzden yatırımcılar mevcut konumunu koruyup kenarda beklemeli" sözleriyle özellikle kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

“GRAM ALTINDA 10 BİN TL SÜRPRİZ OLMAYACAK”

Emtia piyasalarındaki küresel güç mücadelesine de dikkat çeken Memiş, ABD, Çin ve Elon Musk’ı işaret etti.

"Emtia savaşlarını başlattılar. ABD altın, Çin gümüş, Elon Musk'ta bakır tarafında bu süreci başlattı ve her gün yeni rekor denemesine devam eden bir piyasa var. ONS altın 5 bin 500 TL seviyesinin üzerini görürken, gram altın 8 bin TL seviyesinin üzerini gördü."

Yılın ilk aylarında gelinen seviyelere dikkat çeken Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yılla ilgili yorumlar yaptığımız zaman yılın ilk yarısıyla ilgili yorum yaptığımız zaman yılın ilk yarısı 8 bin TL seviyesi... Ön görülemeyen gelişmeler yaşanırsa altında 5 haneli rakam Türkiye'de ilk defa yaşanabilir. 10 binli rakamdan bahsediyorum."

"Daha yılın ilk ayındayız ve gram altın 8 bin lira seviyesi görüldü. Demek ki gram altında 10 bin TL seviyesi artık bizim nazarımızda sürpriz olarak algılanmayacak. Bu beklentimizi korumaya devam edeceğiz." şeklinde oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

ALTINDA DÜŞÜŞ FIRSATI İÇİN TARİH VERİLDİ

Nakit parası olan yatırımcılar için önemli bir uyarıda bulunan Memiş, alım için acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

"Şubat ayındaki sert düşüşlerden sonra alım yapılabilir. TL ile işlem yapmayın, miktara odaklanın. Rasyo üzerinden takas yapın. Benim umurumda olan 88’den satıp 77’den yerine koyabildim mi, mesele bu" sözleriyle stratejik hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMCILARINA KRİTİK UYARI

Fiyatlardaki yükselişin yatırımcıyı yanıltabileceğini belirten İslam Memiş,

'Altın ve gümüş yatırımcısı şu anda fiyatlar yükseliyor diye sevinebilir' diyerek uyarıda bulundu ve 'boşuna sevinmeyin, enflasyon bağıra bağıra geliyor' ifadelerini kullandı.

Küçük yatırımcının uzun vadeli planlama yapmasının önemine dikkat çeken Memiş, kaldıraçlı işlemlerden ve kısa vadeli al-satlardan uzak durulması gerektiğini belirterek açıklamalarını tamamladı.

*Bu haberde yer alan değerlendirmeler, Finans Analisti İslam Memiş’in kişisel görüş ve yorumlarına dayanmaktadır. İçerikte paylaşılan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişisel risk tercihlerine ve mali duruma göre değişiklik gösterebilir. Okuyucuların, yatırım yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmaları ve gerekli durumlarda yetkili uzmanlardan destek almaları önerilir.