Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Fed'in faiz patikasına yönelik beklentiler, makro ekonomik veriler ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin etkisiyle altın fiyatları sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Ons altın fiyatları hafta ortasında kritik seviyenin altına sarktı. Ons altın bugün sabah seansında TSİ 07.33 itibarıyla 3 bin 787 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın da, ons altında görülen düşüşlerin etkisiyle sert kayıplar veriyor. gram altın bugün sabah seansında TSİ 07.33 itibarıyla 6 bin 140 lira seviyesinde bulunuyor.

Ons gümüş fiyatlarında da aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Ons gümüş bugün TSİ 07.33 itibarıyla 45,876 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER FED'İN KARARINDA

New York Fed Başkanı John Williams’ın enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarının yeniden artırılabileceğine yönelik açıklamaları piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Williams, olası bir sıkılaşma adımının sinyalini verirken, daha agresif bir politika izlenmesi gerektiği görüşüne ise mesafeli yaklaştı.

Piyasaların Gözü Aralık Ayında

Williams’ın açıklamalarının ardından yatırımcıların beklentileri şekillenmeye başlarken, CME FedWatch verilerine göre piyasalardaki fiyatlamalar netleşti. Buna göre:

25 Baz Puanlık Artırım Beklentisi: %95,7

50 Baz Puanlık Artırım İhtimali: %4,3

Piyasalar, aralık ayında gerçekleştirilecek toplantıda Fed’in 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakıyor.

Yatırımcılar, Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını bekliyor. Tutanaklardan çıkacak karar piyasalar üzerinde etkili olabilir.

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