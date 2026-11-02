Altın ve gümüş fiyatları, cuma günü bir yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yeni haftaya girerken toparlandı. Yüzde 0,8 değer kazanan altının onsu 3 bin 869 dolara gerilerken, gümüş fiyatları 48,87 dolara kadar düştü.

Cuma günü yaşanan yüzde 3,7’lik düşüşle birlikte altın, 2008’den bu yana en kötü ekim ayını geride bıraktı. Pazartesi günkü yükseliş, bu kayıpların bir bölümünü telafi etti.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ SATIŞLAR BASKI YARATIYOR

Teknoloji hisselerinde küresel çapta yaşanan sert düşüş, değerli metalleri de baskılıyor. Yapay zeka sektöründeki gerileme, yatırımcıları diğer alanlardaki zararlarını karşılamak için altın varlıklarını satmaya yöneltiyor.

Pazartesi günü ise satış dalgası hafifledi. Asya borsaları, Wall Street’teki emsallerine göre daha sınırlı kayıp yaşadı.

Global X ETFs stratejisti Justin Lin, altının mevcut fiyatları ucuz bulan uzun vadeli yatırımcılardan kısa vadeli destek gördüğünü belirtti. Lin, “Yatırımcıların ve muhtemelen merkez bankalarının pozisyonlarını temkinli bir şekilde artırmasıyla, bugün Asya seansında bir miktar düşüşte alımlar görebiliriz. Ancak altın şüphesiz riskli seviyelerde bulunuyor” dedi.

İSTİHDAM RAKAMLARI BEKLENİYOR

Piyasaların gözü kulağı cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam rakamları ve işsizlik oranına çevrildi. Gelecek olan istihdam rakamları piyasalar üzerinde etki oluşturabilir. Önceki verilerde işsizlik oranı yüzde 4,2, tarım dışı istihdam artışı ise 29 bin olarak kaydedilmişti. Aynı gün ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Türkiye'de ise Hazine nakit dengesi açıklanacak.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM RİSKİ SÜRÜYOR

Axios’un haberine göre Donald Trump, salı günkü ara seçimlerin ardından İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatıp başlatmayacağına karar vermeden önce diplomasiye daha fazla zaman tanımak istiyor. Bu haberin ardından petrol fiyatları geriledi. Buna karşın Orta Doğu’daki çatışmaların tırmanma riski altın açısından sürüyor.

Trump daha önce ara seçimlerden sonra İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatmakla tehdit etmişti. Tahran daha geniş çaplı misilleme tehdidinde bulunurken, birçok Basra Körfezi ülkesi yeni bir saldırının bölgede daha yıkıcı bir savaşı tetikleyebileceği endişesini dile getirmişti.

GÜMÜŞ DE KAYIPLARININ BİR BÖLÜMÜNÜ TELAFİ ETTİ

Cuma günü yaklaşık yüzde 6 gerileyen gümüş, yüzde 1,5 yükselişle ons başına 49,86 dolara çıktı. Platin ve paladyum da önceki seanstaki büyük düşüşlerin ardından değer kazandı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise değişmedi.

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