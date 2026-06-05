Piyasalar adeta kara bir haftayı geride bırakıyor. Ateş çemberine dönmüş Orta Doğu, bir de ABD'nin İran ile savaşa girmesi sonrası daha da karıştı. Hala iki ülke barışamadı. Bir barıştık bir kötüleştik derken piyasaların sağı solu gitti.

ALTIN ÇAKILDI

Gün içerisinde düşüş trendinde olan altın saat 23.30 itibariyle 6391 lira seviyesine geriledi.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Belirsizlik, faizlerin yüksek olması, ABD İran savaşı ve daha nice sebeplerden dolayı tüm piyasalar allak bullak olmuş durumda.

Spot altın haftanın son işlem gününde yüzde 0,5 oranında değer kaybederek 4.452,20 dolar seviyesine kadar geriledi. TSİ 14.30 itibarıyla ise spot altın 4.464 dolarda gram altın ise 6.615 lirada hareketleniyor. Fiziki gram altın Kapalıçarşı'da 6.650 liradan satılıyor.

Altında hafta genelindeki kayıp ise yüzde 1,8'i buldu. ABD vadeli altın kontratlarında da benzer bir seyir hakim oldu; vadeli işlemler yüzde 0,6 düşüşle 4.478,50 dolardan işlem gördü.

GÜMÜŞ ÇAKILDI

Gümüş fiyatı sadece son 24 saat içinde 108 lira 30 kuruştan 100 TL'ye kadar düştü ve ciddi bir gerileme gösterdi.

BTC YARI FİYATINA DÜŞTÜ

Geçen aylarda 120 bin dolara kadar çıkan Bitcoin'de ciddi bir gerileme oldu. Son yüzde 6'lık düşüşten sonra 1 Bitcoin fiyatı 59 bin 479 dolara kadar geriledi ve rekor seviyesinden yarı seviyesine kadar düşmüş oldu.

DOLAR YÜKSELİYOR EURO YATAY YÖNDE

Dolar 46 TL seviyesini aşarken Euro ise 53 lira bandında 53 lira 50 kuruştan 53 lira 15 kuruş seviyesine geldi.