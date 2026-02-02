Rekor seviyeleri peş peşe test eden altın, haftayı sert bir geri çekilmeyle açtı. Küresel piyasalarda doların güç kazanmasıyla birlikte yönünü aşağı çeviren altındaki düşüş ivmesi yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor.

Analistler, geçtiğimiz hafta sert yükselişler kaydeden altının, dolar endeksindeki güçlenme nedeniyle satış baskısı altında kaldığına dikkat çekiyor. Piyasalarda kısa vadede dalgalı seyrin sürebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, hafta içinde yüzde 30’un üzerinde değer kaybeden gümüşte sınırlı da olsa toparlanma işaretleri görülüyor. Spot gümüş, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,6 artışla ons başına 85,98 dolara yükseldi.

Küresel piyasalar haftaya yine sert dalgalanmalarla başladı. Kıymetli metaller cephesinde, geçtiğimiz perşembe günü görülen rekor denemesinin hemen ardından yaşanan ve neredeyse rekor hızda gerçekleşen satışlar, yeni haftanın ilk işlem gününde de etkisini sürdürüyor.

Geçen hafta 5.602 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerini test eden ons altın, haftayı yüzde 1,85 kayıpla 4.895 dolardan tamamlamıştı. Yeni haftanın ilk saatlerinde ise ons altın 4.585 dolara kadar geriledi. TSİ 06.00’ya kadar sınırlı tepki alımları görülse de fiyatlar yüzde 3’ün üzerinde düşüşle 4.730 dolar civarında denge bulmaya çalışıyor.

2 ŞUBAT GRAM ALTIN FİYATLARI

Sabah saatlerinde gram altın 6 bin 543 lirayı test ettikten sonra 6 bin 545 liradan hareketleniyor.

Ons altın ise 4 bin 608 liraya kadar düştükten sonra 4 bin 602 lirada hareketleniyor. Ons gümüş ise 75,12'yi test etmesinin ardından 79,36 dolarda hareketleniyor. Gram gümüş tarafında da sert düşüşler devam ediyor. Gram gümüş güne 105 lirayı test ettikten sonra 110 lirada hareketleniyor.

Kapalıçarşı’da ise kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 7.122 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 11.613 TL olarak işlem görüyor.

“FİYATLAR AŞIRI ŞİŞMİŞTİ”

Analistler, uzun süredir devam eden güçlü yükselişin ardından altın fiyatlarının aşırı alım bölgelerine ulaştığını vurguluyor. Değerlendirmelerde, “ABD doları ve tahvil piyasalarına yönelik artan endişeler, merkez bankaları ile yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesini hızlandırmıştı. Jeopolitik risklerin yükselmesi, FED’in bağımsızlığına dair soru işaretleri ve fiyatları kaçırma korkusuyla yapılan momentum alımları altın fiyatlarında köpük oluşturdu. Şimdi ise kâr satışları aynı sertlikte gerçekleşiyor” ifadeleri kullanılıyor.

O İSİM ETKİLİ OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump’ın, FED’de geçmişte görev yapmış ve “şahin” duruşuyla bilinen Kevin Warsh’ı FED Başkanlığı için aday göstermesi sonrasında dolar endeksinin son dört yılın en düşük seviyelerinden yukarı yönlü tepki vermesi, kıymetli metallerdeki satış baskısını artırdı.

Analistler, son dönemde FED’in kurumsal yapısına yönelik artan endişelerin altın fiyatlarını desteklediğini hatırlatarak, “Warsh ismi bu kaygıları bir miktar azalttı. Daha temkinli ve agresif politikalardan kaçınabilecek bir profil olarak görülüyor. Trump’ın her talebini otomatik olarak kabul etmeyebileceği algısı, piyasalarda ilk etapta fiyatlamalara yansıdı” görüşünü paylaşıyor.

GÜMÜŞ DE GERİLİYOR

Altına kıyasla daha sert fiyat hareketleriyle bilinen gümüş de haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta 121,65 dolarla rekor kıran gümüş, cuma gününü 85,20 dolardan kapatmıştı. Bugünkü ilk işlemlerde gümüş fiyatı 76,75 dolara kadar geriledi. Sonrasında gelen tepki alımlarıyla birlikte TSİ 06.00 itibarıyla gümüş işlemleri 81 dolar seviyelerine yakın devam ediyor.

Analistler, kıymetli metallerde yaşanan geri çekilmelerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için fırsat yaratabileceğini belirtirken, temkinli olunması gerektiğine dikkat çekiyor. “Öncelikle fiyatların istikrar kazanması önemli. Ons altında 50 günlük hareketli ortalamanın da yaklaştığı 4.550 dolar seviyesi kritik bir eşik. Bu seviyenin korunması, satışların daha da derinleşmemesi açısından önemli bir sinyal olabilir” değerlendirmesi yapılıyor.

Bu hafta ABD’de açıklanacak ocak ayı tarım dışı istihdam verilerinin FED’in para politikası açısından belirleyici olacağına işaret eden analistler; ABD ile İran arasında yürütülen müzakere haberlerinin ve jeopolitik risklerde görülen kısmi azalışın piyasalar üzerindeki baskıyı azalttığını ifade ediyor. Ayrıca Beyaz Saray’da hükümet kapanması riskinin, Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin beş yasadan oluşan bir paket üzerinde uzlaşmasıyla bir miktar düşmesinin, güvenli liman talebini zayıflattığı belirtiliyor.