Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle enerji fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, finansal piyasalarda büyük bir sarsıntıya neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları son 43 yılın en sert haftalık düşüşünü kaydetti.

Ons altın yüzde 10'dan fazla değer kaybederek haftayı 4 bin 500 dolar seviyesinin altında tamamlarken, gram altın da 6 bin 500 liranın altına geriledi.

Gümüş piyasasında da benzer bir tablo görüldü. 19 Mart'ta yüzde 8'in üzerinde düşüş yaşayan gümüş, ons başına 68 doların altına inerek art arda yedinci günlük kaybını kaydetti.

Bu süreç, son 3 yılın en uzun düşüş serisi olarak kayıtlara geçti. Gümüş, 29 Ocak’taki 121,785 dolarlık zirvesinden bu yana yüzde 41,5 değer kaybetti.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ NEDENLER

Altın ve gümüş fiyatlarındaki gerilemenin temelinde Orta Doğu’daki savaşın üçüncü haftasına girmesiyle artan jeopolitik riskler yer alıyor.

Tarafların enerji altyapılarını hedef alması petrol ve doğal gaz fiyatlarını yukarı çekerken, bu durum küresel enflasyon endişelerini artırdı.

Artan enflasyon baskısı, merkez bankalarının faiz indirimine yönelik beklentileri zayıflatırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil olmak üzere birçok merkez bankası faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı.

Öte yandan piyasalarda artan oynaklık ve spekülatif işlemler, vadeli işlem borsalarında teminat oranlarının yükselmesine neden oldu.

Yatırımcıların pozisyonlarını korumak için yatırması gereken teminat oranları gümüşte yüzde 18’e, altında ise yüzde 9’a kadar çıktı. Bu durum, değerli metallerde satış baskısını daha da artırdı.

UZMANLAR BU DURUMU NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, altın fiyatlarında 4 bin 400 dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğuna dikkat çekiyor.

Bu seviyenin altına inilmesi halinde fiyatların 3 bin 800 dolara kadar gerileyebileceği öngörülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4 bin 700 – 4 bin 800 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.

Gümüşte ise 68 dolar seviyesinin altındaki hareketlerin sürmesi durumunda fiyatların 60 dolara kadar düşebileceği belirtiliyor. Olası bir toparlanma halinde ise yeniden 80 dolar seviyesine yaklaşılması mümkün görülüyor.

Analistler, önümüzdeki hafta boyunca altın ve gümüşte yüksek oynaklığın devam edebileceğini ve özellikle yüksek faiz oranları ile enerji fiyatlarının piyasa üzerinde baskı oluşturmayı sürdüreceğini ifade ediyor.

“TEMKİNLİ OLMA” ÇAĞRISI

Uzmanlar, zirve seviyelerin ardından yaşanan sert düşüşlerin piyasalarda bir düzeltme süreci olabileceğine işaret ederken, yatırımcıların kritik destek seviyelerini dikkatle takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

Düşüşlerin alım fırsatı yaratabileceğini belirten analistler, kısa vadede risklerin devam ettiğine dikkat çekerek yatırımcılara “temkinli olma” çağrısında bulunuyor.

Küresel belirsizliklerin sürmesi halinde ise uzun vadede altının yeniden destek bulabileceği değerlendiriliyor.