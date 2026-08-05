Ons altın, zayıf seyreden dolar ve gerileyen petrol fiyatlarının etkisiyle çarşamba günü yükseliş trendini sürdürdü. Spot altın piyasasında ons fiyatı, TSİ 07.25 itibarıyla yüzde 1,54 artışla 4.127,04 dolara tırmanırken, ABD altın vadeli işlemleri ise %0,8 primle 4.184,40 dolardan işlem gördü.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,9 değer kazanarak ons başına 60,64 dolara çıkarken, gram gümüş ise 93,24 lirada bulunuyor.

Platin yüzde 1,4 artışla 1.758,35 dolar ile haziran ortasından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

Paladyum ise yüzde 0,9 yükselerek 1.365,62 dolara ulaştı ve üst üste ikinci gününü kazançla kapattı.

DOLAR VE PETROL ALTINI UÇURDU

ABD dolarının baskı altında kalmaya devam etmesi, dolar cinsinden fiyatlanan değerli metalleri diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. Petrol fiyatları ise son iki seansta yaşanan sert düşüşlerin ardından dengelendi. Düşük petrol fiyatları, genellikle yüksek faiz beklentilerini besleyen enflasyonist endişelerin hafiflemesine katkı sağlıyor.

FED FAİZ BEKLENTİLERİ

Katar, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirme çabalarında arabulucuların ilerleme kaydettiğini bildirirken; Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelerin başladığı yönündeki iddiasını yalanladı.

Süreçle ilgili değerlendirmede bulunan OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, "Petrol fiyatlarının enflasyon baskısı açısından küresel ekonomi üzerinde devasa bir etkisi bulunuyor, bu nedenle altının petrolle olan bağı geçerliliğini koruyor. Gerilimin daha da düşürülmesine yönelik net bir yol haritası elde edilirse altın fiyatları daha da yükselebilir" ifadelerini kullandı.

Piyasa aktörleri, Fed'in 15-16 Eylül toplantısında faiz artışına gitme olasılığını bir gün önceki %67 seviyesinden %59'a geriletti.

İSTİHDAM VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Altın, enflasyona karşı bir korunma aracı olma niteliğine rağmen, faiz getirisi bulunmadığı için yüksek faiz ortamında cazibesini kaybetme eğilimi gösteriyor. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, daha yüksek faiz oranlarını gerektirebilecek bir görünüm karşısında para politikasının geleceğine ilişkin "açık fikirli" olduğunu ifade etti.

Piyasalar, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ADP özel sektör istihdam raporu ile cuma günü yayımlanacak temmuz ayı tarım dışı istihdam verisine kilitlendi. TD Securities analistleri yayımladıkları notta, altının mevcut seviyelerine yakın dar bir bantta seyretmesini beklediklerini kaydetti.