Geminin taşıdığı yük ise keşfi çok daha dikkat çekici hale getiriyor. Dönemin kayıtlarına göre gemide Kral I. Charles'ın mücevherleri, altınları, değerli kumaşları, sikkeleri ve kıymetli metal eşyaları bulunuyordu. Kayıp yükün o dönemki değerinin yaklaşık 100 bin sterlin olduğu belirtilirken, bugünkü karşılığının yüz milyonlarca sterline ulaşabileceği tahmin ediliyor.

KRALİYET EŞYALARINI TAŞIRKEN FIRTINAYA YAKALANDI

Blessing of Burntisland, Temmuz 1633'te, Kral I. Charles'ın İskoçya'daki taç giyme gezisi sırasında kraliyet eşyalarını Burntisland'dan Leith'e taşıyordu. Ahşap gemi Firth of Forth'ta kötü hava koşullarına yakalanarak battı. Gemideki 35 yolcu ve mürettebattan yalnızca iki kişinin kurtulduğu, 33 kişinin ise yaşamını yitirdiği aktarılıyor.

Geminin yükü arasında en dikkat çekici parçalardan birinin, Kral VIII. Henry için yaptırıldığı belirtilen altın ve gümüş yemek takımı olduğu ifade ediliyor. Bunun yanı sıra mücevherler ve başka kraliyet eşyalarının da gemiyle birlikte denizin dibine gittiği düşünülüyor. Bazı kaynaklar kayıp değerli metal miktarının 4-5 tona ulaşmış olabileceğini belirtiyor ancak geminin kesin yükü ve günümüzdeki gerçek değeri henüz doğrulanmış değil.

30 YILI AŞKIN SÜREDİR ARIYORLARDI

Burntisland Heritage ekibi, geminin izini onlarca yıldır sürüyor. Bölgedeki güçlü akıntılar, kalın çamur tabakası ve su altındaki görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düşmesi çalışmaları zorlaştırdı. Son araştırmalarda ise su altı radarları, gelişmiş tarama sistemleri ve fiziksel incelemeler kullanılarak yaklaşık 17 metre uzunluğunda olduğu düşünülen gömülü bir gemi kalıntısına ulaşıldı.

Bölgeden bir ahşap parçası da çıkarıldı. Ancak araştırma ekibi, bulunan geminin Blessing of Burntisland olduğunu henüz kesin olarak ilan etmiyor. Ahşap üzerinde yapılacak karbon tarihlemesi ve sonraki incelemelerle kalıntının yaşı belirlenecek. Kimliği doğrulanırsa, yaklaşık 400 yıldır aranan geminin içindeki kraliyet eşyalarının ne kadarının deniz tabanında korunmuş halde kaldığı araştırılacak. Buluntu İngiltere'deki Receiver of Wreck birimine de bildirildi.