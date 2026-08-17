Son zamanlarda parklarda ve şehir merkezlerinde yürüyenlerin dikkatini çeken, dallarından adeta küçük Çin fenerleri sarkan ağaçlar merak konusu oldu. Botanikte Koelreuteria paniculata, halk arasında ise "Altın Fener Ağacı" veya "Güvey Kandili" olarak bilinen bu bitki, sergilediği görsel şölenle görenleri kendine hayran bırakıyor.

DALLARINDAN KAĞITTAN FENERLER SARKIYOR

Ağaca adını veren en büyüleyici özelliği, yaz sonuna doğru olgunlaşan meyveleri. İncecik kağıdı andıran kılıfların içine gizlenmiş siyah tohumlar, dışarıdan bakıldığında tıpkı kurutulmuş minik fenerleri andırıyor. Yeşil renkle başlayan bu fenerler, sonbahara doğru pembe ve kahverengi tonlarına bürünerek adeta bir masal diyarından fırlamış görüntü oluşturuyor.

GÖKTEN ALTIN YAĞIYOR İZLENİMİ VERİYOR

Dünyada "Golden Rain Tree" (Altın Yağmuru Ağacı) olarak da anılan bu tür, yaz ortasında açan sapsarı çiçekleriyle biliniyor. Rüzgar estikçe dökülen sarı çiçekler, ağacın altında altın sarısı bir halı oluşturuyor. Yoldan geçenler, gökten altın yağıyormuş hissi uyandıran bu manzara karşısında fotoğraf çekilmek için adeta yarışa giriyor.

EGZOZ DUMANINA VE BEYAZ SOĞUĞA MEYDAN OKUYOR

Hassas ve narin görüntüsünün aksine bu fener ağacı, tam bir doğa mucizesi. Şehirlerdeki yoğun hava kirliliğine, egzoz dumanına, aşırı kuraklığa ve eksi 30 dereceyi bulan dondurucu kış soğuklarına karşı inanılmaz bir direnç gösteriyor. Hem estetik güzelliği hem de zorlu şartlara dayanıklılığı sayesinde modern peyzajın en gözde yıldızı haline gelmiş durumda.