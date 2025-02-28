Altın almak için fırsat kollayan yatırımcılar dikkat! Yeni yılla birlikte yükseliş trendine giren altın fiyatları, uzmanların beklediği düşüş sinyalini vermeye başladı. Yılbaşından bu yana yüzde 16 yükselen gram altın ve yüzde 12 değer kazanan ons altın, dün itibarıyla gerilemeye başladı. Ancak analistlere göre esas düşüş Mart ayında yaşanabilir.

Altın fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle sert yükselişini sürdürüyordu. Rusya-Ukrayna ve Gazze'deki savaşlar, ABD’deki enflasyon verileri ve faiz beklentileri altının güvenli liman olma özelliğini pekiştirirken, ons ve gram altın rekor seviyelere ulaşmıştı. Ancak uzmanlara göre bu yükselişin ardından bir düzeltme süreci başlayabilir.

Altın fiyatlarındaki son durumu değerlendiren analistler, "Altın fiyatlarında özellikle ons ve gram tarafında ciddi artışlar vardı. Gram altın yüzde 16, ons altın ise yüzde 12 değer kazandı. Beklediğimiz düşüşler başladı gibi ama asıl düşüşü Mart ayında bekliyorum." ifadeleriyle yatırımcıları uyardı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada gram altın 3.358 TL, çeyrek altın ise 5.524 TL’den satılırken, Kapalıçarşı’da gram altın 3.417 TL, çeyrek altın ise 5.577 TL seviyesinde işlem görüyor.

Peki, altın fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi? Uzmanlara göre Mart ayında yeni bir gerileme ihtimali güçlü görünüyor. Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde gelecek ekonomik verileri yakından takip etmeli.