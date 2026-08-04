Deutsche Bank, altın fiyatlarına ilişkin iyimser beklentisini korudu. Bankanın stratejisti Michael Xue, altının Ağustos 2024'te girdiği "patlayıcı fiyat davranışı" döneminin halen sürdüğünü belirterek, yıl sonu için ons altın hedefini 4.600 dolar olarak yineledi.

MarketWatch'ın haberine göre, ons altın pazartesi günü 4.117,80 dolardan işlem gördü. Bu seviye, yıl başına göre yaklaşık yüzde 5'lik bir gerilemeye işaret etse de, son 52 haftalık dönemde yaklaşık yüzde 20'lik yükseliş anlamına geliyor.

Xue, "patlayıcı fiyat davranışı" kavramını, bir varlığın tarihsel eğilimlerinin çok üzerinde ve üstel şekilde değer kazandığı dönemler olarak tanımlıyor. Son iki yılda altın fiyatlarının yaklaşık iki katına çıkması da bu tanımı destekleyen en önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Nitekim Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) da Ağustos 2024'te yayımladığı değerlendirmede altın piyasasında "balon koşullarının" oluşmaya başladığı uyarısında bulunmuştu.

Altının değerini üç farklı yöntemle inceledi

Michael Xue, altındaki fiyat hareketlerini üç ayrı model üzerinden değerlendirdi.

İlk analizde altının uzun vadeli performansı; bakır, petrol ve hatta ekmek gibi emtiaların enflasyondan arındırılmış büyüme oranlarıyla karşılaştırıldı. Bu hesaplamaya göre altının "normal" fiyatının ons başına yaklaşık 2.600 dolar seviyesinde olması gerektiği sonucuna ulaşıldı.

İkinci yöntemde ise finans piyasalarında spekülatif balonları tespit etmek için kullanılan Geriye Doğru En Yüksek Artırılmış Dickey-Fuller (BSADF) testi uygulandı. Bu modele göre altının zirvesini yaklaşık 6.400 dolarda, dip seviyesini ise 3.700 dolarda oluşturması bekleniyor.

Üçüncü analizde ise S&P 500 endeksi, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ve döviz piyasalarındaki gelişmeler gibi birçok değişken dikkate alınarak altının yıl sonundaki adil değerinin yaklaşık 4.700 dolar olduğu hesaplandı. Xue, merkez bankalarının altın alımlarındaki yavaşlama nedeniyle bu tahminin aşağı yönlü revize edildiğini ancak mevcut görünümün 4.600 dolarlık hedefle büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti.

Uzun vadede enflasyonu geride bıraktı

Xue'nin dikkat çektiği bir diğer nokta ise altının uzun vadeli reel getirisi oldu. Analize göre altın, 1957-2023 döneminde ABD tüketici fiyat endeksini düzenli olarak geride bıraktı.

Söz konusu dönemde altının yıllık ortalama reel getirisi yüzde 2,5 olarak hesaplanırken, 2024'ten itibaren yaşanan güçlü fiyat artışlarının da eklenmesiyle bu oranın daha da yükseldiği ifade edildi.

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