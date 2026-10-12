Altın fiyatları, son satış dalgasının ardından yeniden yükselişe geçti. Asya piyasalarında 4.217 dolara kadar çıkan ons altın, 4.200 dolar seviyesini aşarak toparlanmasını sürdürdü.

Düşen petrol fiyatları, ABD tahvil getirilerindeki gerileme ve doların güç kaybetmesi, altındaki yükselişi destekleyen 3 temel faktör olarak öne çıkıyor, ancak yükselişin kalıcı olup olmayacağı henüz belli değil. Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verileri, altının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin önemli ipuçları verecek.

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti

Pazartesi günü Asya piyasalarında ons altın 4.217 dolara kadar yükseldi. Geçen çarşamba günü satış baskısının etkisiyle 4.066 dolara kadar gerileyen altın, o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 3,7 değer kazandı. Değerli metal, geçen haftayı da yüzde 1,3'lük yükselişle tamamladı.

Altındaki toparlanmaya gümüş fiyatları da eşlik etti. Perşembe günü 58,46 dolara kadar gerileyen gümüşün ons fiyatı, daha sonra 61,20 dolara yükseldi.

Altın fiyatlarını destekleyen gelişmelerin başında ABD tahvil getirilerindeki düşüş geliyor. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi, yakın zamanda yüzde 5,36 seviyesine kadar yükselmesinin ardından haftanın başında yüzde 5,23'e geriledi. Uzun vadeli tahvillerin getirilerinde de düşüş görüldü.

Bu gelişme altın açısından önem taşıyor. Çünkü altın, faiz getirisi sağlamayan bir yatırım aracı olduğu için tahvil getirileri yükseldiğinde yatırımcılar açısından daha az cazip hale gelebiliyor. Tahvil getirilerinin gerilemesi ise altına olan talebi destekleyebiliyor.

Doların son dönemdeki yükselişinin ivme kaybetmesi de altın fiyatlarına katkı sağlıyor. Doların zayıflaması, dolar dışındaki para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha ucuz hale getirerek alımları teşvik edebiliyor.

Trump'ın açıklaması petrol fiyatlarını düşürdü

Altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen bir diğer gelişme petrol piyasasında yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı, pazartesi günü yaklaşık yüzde 1,6 düşerek 103 dolara geriledi.

Düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılar konusunda derhal ateşkes konusunda anlaştıklarını açıklaması etkili oldu. Ancak ateşkesin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, açıklamayı şaşkınlıkla karşıladığını belirtirken, Ukrayna yönetimi Trump'ın açıklamasının ardından Harkiv'deki bir elektrik santraline Rusya tarafından saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji maliyetleri üzerinden enflasyon baskısını hafifletebilir. Enflasyonun yavaşlaması, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri de değiştirebilir. Faiz artışlarının daha az olası görülmesi ve tahvil getirilerinin düşmesi, faiz getirisi olmayan altın için olumlu bir ortam yaratabilir.

Bununla birlikte, enerji fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Orta Doğu'daki gelişmeler ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik yeni saldırıları, petrol fiyatlarının yeniden yükselebileceğine ilişkin endişeleri canlı tutuyor.

Gözler ABD enflasyon verilerine çevrildi

Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerdeki yönünü belirleyebilecek en önemli gelişmelerden biri, çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri olacak.

Ekonomistlerin tahminlerine göre genel enflasyonun yüzde 3,7'ye yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise yüzde 2,5 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Açıklanacak veriler, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından kritik önem taşıyor. Piyasalarda son dönemde faiz artışı beklentileri gerilerken, enflasyonun seyrine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Enflasyonun beklentilerin altında kalması halinde ABD tahvil getirileri ve dolar üzerindeki baskı artabilir. Böyle bir senaryo, altın fiyatlarındaki yükselişin hız kazanmasına yardımcı olabilir.

Buna karşılık enflasyonun tahminleri aşması, Fed'in faizleri yüksek tutabileceği veya yeniden artırabileceği yönündeki endişeleri güçlendirebilir. Bu durumda dolar ve tahvil getirileri yükselirken altın üzerindeki baskı da artabilir.

Altında kritik eşik: 4.267 dolar

Altın fiyatlarında teknik göstergeler de yatırımcıların yakından izlediği seviyelere işaret ediyor. Son satış dalgasında fiyatın gerilemesi, yükseliş hareketinin önemli bir bölümünün geri verilmesine neden oldu.

Ons altın, 3.942 dolardan 4.697 dolara uzanan yükseliş hareketinin yüzde 78,6'lık Fibonacci geri çekilme seviyesi olarak hesaplanan yaklaşık 4.104 doların altına kısa süreliğine indi. Bu seviyenin ardından fiyatın yeniden toparlanması, teknik açıdan olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Altının 4.200 doların üzerine çıkması da kısa vadeli görünümü iyileştirdi. Şimdi piyasaların takip ettiği bir sonraki önemli eşik, 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 4.267 dolar seviyesi.

Altının bu seviyeyi aşması, yükselişin yeni bir ivme kazanmasını sağlayabilir, ancak toparlanmanın kalıcı bir yükseliş trendine dönüşmesi henüz kesinleşmiş değil.

Önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarının seyri, doların yönü ve ABD tahvil getirilerindeki hareketlerin yanı sıra enflasyon verileri de belirleyici olacak. Beklentilerin altında kalacak bir enflasyon verisi altındaki yükselişi destekleyebilirken, daha yüksek bir sonuç son toparlanmayı yeniden baskı altına alabilir.