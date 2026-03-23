Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin sürmesiyle petrol fiyatlarının yüksek kalması küresel enflasyon endişelerini artırıyor ve merkez bankalarının faiz indirimine gitmesini kısıtlıyor. Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz indirimi yapma ihtimalinin büyük ölçüde zayıflaması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın haftanın ilk işlem gününe yüzde 3,03 değer kaybıyla 4 bin 367 dolardan başladı.

Serbest piyasada yurt içinde gram altın ise 6 bin 216 liradan güne başlarken Kapalıçarşı'da 6 bin 896 liradan işlem görüyor.

Gümüşün onsu 66,36 dolarda hareketlenirken, gram gümüş ise 94,84 liradan işlem görüyor.

Brent petrol 112,76 dolarda hala 110 doların üzerinde bulunuyor. Öte yandan Batı Teksas (WTI) ham petrolü 98,91 dolardan işlem görüyor.

MART BAŞINDA 5 BİN DOLAR ÜZERİNDEYDİ

Altın fiyatları, son yılların en sert haftalık düşüşlerinden birine imza atıyor. Mart ayı başında 5.400 dolar seviyelerini test ederek rekor kıran ons altın, son bir haftada değerinin yaklaşık sekizden birini (%12,47) kaybederek 4.375 dolar seviyesine kadar çekildi.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Fed’in "Şahin" Duruşu: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon endişeleriyle faiz indirimlerini ötelemesi ve faizlerin "daha uzun süre yüksek" kalacağı sinyali, getiri sağlamayan altına olan talebi bıçak gibi kesti.

Petrol Şoku ve Likidite İhtiyacı: Orta Doğu'daki gerilimlerin petrol fiyatlarını fırlatması, küresel piyasalarda nakit (dolar) ihtiyacını artırdı. Yatırımcılar, diğer pozisyonlarındaki zararları kapatmak için en likit varlık olan altınlarını satmaya başladı.

Teknik Kırılma: Ons altının 4.700 dolarlık kritik destek seviyesini aşağı yönlü kırması, zarar kes emirlerini tetikleyerek düşüşü hızlandırdı.