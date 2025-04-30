İslam Memiş, piyasalarda yaşanabilecek olası hareketliliklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin öneminin altını çizdi. Bu gelişmenin ardından piyasalarda yeni bir yön oluşabileceğini dile getirdi.

BORSA VE DÖVİZDE BEKLENTİLER

Uzman isim, Borsa İstanbul’daki satış baskısının devam ettiğini belirterek, endeksin 9 bin puanın altına düşmesi durumunda yatırımcılar için bir alım fırsatının doğabileceğini söyledi. Dolar/TL kurunun 38,4 seviyesinde dengelendiğini ifade eden Memiş, doların bir yatırım aracı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, kısa vadede 39 lira seviyelerinin görülebileceğini belirtti.

ALTINDA DİRENÇLİ SEYİR SÜRÜYOR

Haber Global’de yer alan habere göre, altın fiyatlarına da değinen Memiş, ons altının 3 bin 300 - 3 bin 360 dolar aralığında sıkıştığını kaydetti. Kısa vadede 3 bin 90 ve hatta 3 bin doların altına gerileme ihtimalinin sürdüğünü söyledi. Bu süreçte yatırımcıların beklemede kalmasının daha doğru olacağını ifade etti. Gram altının ise yurt içinde 4 bin 110 - 4 bin 160 TL bandında dalgalandığını, şu an 4 bin 145 liradan işlem gördüğünü ve geçtiğimiz hafta 4 bin 300 liraya kadar yükseldiğini hatırlattı.

GÜMÜŞ, ALTINA GÖRE DAHA GÜÇLÜ DURUYOR

Memiş, gümüşün ons fiyatının 33,24 dolara kadar yükseldiğini, altına kıyasla daha dirençli bir seyir izlediğini kaydetti. Altın/gümüş rasyosunun 99,57 seviyesine gerilediğini belirten uzman, ons gümüşte 32,80 - 33,80 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Gram gümüş ise 41 liranın üzerinde işlem görürken, yıl sonuna kadar 45 - 50 lira aralığının hedeflendiğini dile getirdi.

GÖZLER CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK VERİDE

İslam Memiş, piyasalarda asıl belirleyici gelişmenin cuma günü saat 15.30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacağını söyledi. Bu verinin ardından piyasalarda yön değişikliği yaşanabileceğini vurgulayan Memiş, "Cuma gününe kadar piyasalar durgun seyredebilir, ancak o tarihten sonra bir trend kırılımı olacak" diyerek dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Cuma günü yaşanabilecek hareketliliğe karşı yatırımcıların temkinli olması gerektiğini ifade etti.

Memiş, ''Orada bir trend kırılımı olacak. Dolayısıyla bu veri açıklanınca, ya aşağı yönlü ya da yukarı yönlü bir trend göreceğiz'' dedi.

Not: Bu haberdeki görüş ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.