Serbest piyasada altın fiyatları, yatırımcıları şaşırtacak şekilde yükselmeye devam etti.
Gram altın 4.395,45 TL'den işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 7.231 TL seviyelerine kadar çıktı. Altın tutkunları ve yatırımcılar, 2 Ağustos 2025 itibarıyla fiyatların nasıl şekillendiğini merak ediyor.
2 AĞUSTOS 2025 ALTIN FİYATLARI
Bugün itibarıyla altının farklı türlerindeki fiyatlar şöyle şekillendi:
Gram Altın: Alış 4.394,95 TL, Satış 4.395,45 TL
Çeyrek Altın: Alış 7.156,00 TL, Satış 7.231,00 TL
Yarım Altın: Alış 14.313,00 TL, Satış 14.463,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 28.537,00 TL, Satış 28.793,00 TL
Altın/Ons Fiyatı: Alış 3.363,02 dolar, Satış 3.363,41 dolar
ALTIN PİYASASI DALGALI
Son yaşanan bu hızlı yükseliş, altın yatırımcıları için fırsatlar sunuyor, ancak aynı zamanda riskleri de beraberinde getiriyor. Altın fiyatları, kısa vadeli dalgalanmalarla birlikte uzun vadeli yatırımcılar için değer kazanmaya devam edebilir.