Küresel piyasalarda faiz beklentilerinin değişmesi ve doların güçlü seyrini koruması, altın fiyatlarında aşağı yönlü baskıyı artırdı. Ons altının rekor seviyelerden gerilemesi sonrası dünyanın önde gelen yatırım bankaları da fiyat tahminlerini düşürmeye başladı. JPMorgan, HSBC ve Goldman Sachs'ın son değerlendirmeleri, kısa vadede altındaki zayıf görünümün devam edebileceğine işaret ediyor.

JPMORGAN HEDEF FİYATINI AŞAĞI ÇEKTİ

JPMorgan, 2026 yılı ortalama altın fiyatı beklentisini ons başına 5 bin 708 dolardan 5 bin 243 dolara düşürdü. Banka, yıl sonuna ilişkin yükseliş beklentisini korusa da önceki tahminlerine göre daha temkinli bir duruş sergiledi.

Banka, yüksek faizlerin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtirken, enflasyon, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarının uzun vadede destekleyici unsurlar olmaya devam ettiğini vurguladı.

HSBC: KISA SÜREDE YÜKSELMEYECEK

HSBC de altın piyasasında düzeltme hareketinin ardından yükseliş ivmesinin zayıfladığı görüşünde. Banka, üçüncü çeyrek boyunca fiyatların yatay seyredeceğini ve kısa vadede güçlü bir yükseliş beklentisinin bulunmadığını ifade etti.

HSBC'ye göre ABD tahvil getirileri ve faiz görünümü altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerekiyor.

GOLDMAN SACHS'TAN 500 DOLARLIK REVİZYON

Altına ilişkin en dikkat çekici güncelleme Goldman Sachs'tan geldi. Banka, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini değiştirmesi nedeniyle yıl sonu ons altın tahminini 500 dolar düşürdü.

Goldman Sachs, aralık ayı için ons altın hedefini 5 bin 400 dolardan 4 bin 900 dolara indirirken, yılın ikinci yarısında yükseliş beklentisini korusa da bu yükselişin daha önce öngörülenden sınırlı kalacağını belirtti.

KISA VADEDE BASKI DEVAM EDECEK Mİ?

Üç büyük bankanın değerlendirmeleri, altın fiyatlarında kısa vadeli görünümün zayıf kaldığına işaret ediyor. Faizlerin yüksek seyri, güçlü dolar ve tahvil getirilerindeki artışın altın üzerindeki baskıyı sürdürmesi beklenirken, bankalar daha önceki iyimser tahminlerini aşağı yönlü revize etmiş durumda.

Buna karşın merkez bankalarının altın alımları, jeopolitik riskler ve enflasyon endişeleri nedeniyle uzun vadeli yükseliş senaryoları tamamen terk edilmiş değil. Ancak son