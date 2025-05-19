İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili öngörülerini paylaşırken, yatırımcıların dikkatle takip etmeleri gereken önemli seviyelere işaret etti.

Gram altın fiyatlarının 4 bin 500 TL seviyesine çıkabileceğini belirten Memiş, ons altının ise 3 bin 500 dolara kadar yükselmesinin mümkün olduğunu söyledi. Ancak, yılın ikinci yarısında bu seviyelerde ciddi bir getiri beklemediğini vurguladı.

Memiş, altın fiyatlarının yılın ilk çeyreğinde yüzde 43'lük bir getiri sağladığını ancak bundan sonraki süreçte yükselişin sınırlı kalacağını ifade etti. Ayrıca, “Konut mu altın mı, araç mı altın mı?” sorusuna konut ve araç alımının daha mantıklı olacağı yönünde bir cevap verdi.

ALTIN YATIRIMCILARINA KADEMELİ ALIM TAVSİYESİ

Haber Global'de yer alan habere göre, İslam Memiş, gram altın için kademeli alım fırsatlarının devam ettiğini belirtti. Altın fiyatlarında bir miktar düşüş olacağını öngören Memiş, 4 bin 100 TL seviyelerine kadar bir gerileme yaşanabileceğini söyledi. Bu süreçte yatırımcıların dikkatli olmasını ve alım fırsatlarını iyi değerlendirmelerini tavsiye etti. Haziran sonrası için ise yükseliş beklentisinin devam ettiğini dile getirdi.

'HAZİRAN SONRASI YÜKSELİŞ BEKLİYORUM'

Memiş, gram altın fiyatının ons altının etkisiyle 4 bin TL altına inmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Altın yatırımcılarını panikle satış yapmamaları konusunda uyardı ve Haziran sonrasında altın fiyatlarının tekrar artacağına dair beklentisini yineledi.

BORSA VE ONS ALTIN PİYASASINDA NEGATİF BEKLENTİLER

Borsa İstanbul'da teknik düzeltmelerin yaşanabileceğini belirten Memiş, küresel borsalarda da benzer düşüşlerin yaşanabileceğini vurguladı. Kısa vadeli negatif bir görünüm olduğunun altını çizen Memiş, borsanın açılışında 9 bin 550 puan seviyelerinin destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.

Ons altın tarafında ise 3120 dolar seviyelerine kadar gerileme beklediğini, ardından tepki yükselişinin olacağını ifade etti. Ancak, 3250 dolar seviyelerinde dirençle karşılaşılacağını ve sonrasında fiyatların tekrar düşüşe geçebileceğini öngördü. Bu durumda yatırımcıların kademeli alım yapmalarının faydalı olacağına dikkat çekti.

'GÜMÜŞ YATIRIMI SABIR İSTİYOR'

Gümüş yatırımlarının altına göre farklı bir strateji gerektirdiğini belirten Memiş, gümüşün genellikle uzun vadeli sabır isteyen bir yatırım aracı olduğunu söyledi. Gümüşün, altın gibi enflasyona karşı koruyucu olmasının yanı sıra büyük kazançlar sağlayabileceğini ifade etti.

Memiş, gümüş için sağlam bir irade gerektiğini ve bu yatırımın bazen uzun yıllar beklemeyi gerektirebileceğini vurguladı. Gümüşün 2023 ve 2024 yıllarında, altından daha fazla getiri sağladığını belirten Memiş, bu metalin yatırımcılar için değerli bir fırsat sunduğunu söyledi.

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