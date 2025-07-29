Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD ile Avrupa ve Çin arasında yaşanan ticari gelişmelerin etkisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Güçlenen doların etkisiyle yatırımcıların güvenli liman arayışı zayıflarken, spot altın fiyatı son üç haftanın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

3 HAFTANIN EN DİBİNDE

Spot altın, önceki seansta 9 Temmuz’dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledikten sonra şu sıralarda ons başına 3.317,67 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistlere göre teknik baskıların sürmesi durumunda fiyatların önemli destek seviyesi olan 3.290 doları test edebilir.

İLK DİRENÇ SEVİYESİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Gram altın ise son günlerde dolar/TL kurunun yükselmesi yakaladığı ivmeyi aşağı çevirdi. 18 Temmuz'dan bu yana en düşük seviye olan 4.303 lirayı gördü. Saat 08.08 itibarıyla 4.323 liradan işlem görüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direnç seviyesi 3.333 dolar, bu seviyenin kırılması halinde ise 3.357 dolara doğru yeni bir yükseliş mümkün olabilir. Günlük grafikte, altının klasik bir tepe formasyonu olan üçgen deseninin alt sınırına yaklaştığı görülüyor. Bu sınırın aşağı yönlü kırılması durumunda fiyatlarda 3.123 dolara kadar bir geri çekilme yaşanabileceği ifade ediliyor.

ALTIN HALA CAZİPLİĞİNİ KORUYOR

Kısa vadeli zayıf görünüme karşın, bazı analistler altının uzun vadede hâlâ cazip olduğunu düşünüyor. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “3.300 dolar veya altında işlem gören altın hâlâ alıcı buluyor. Kısa vadede güçlü dolar ve ticaret iyimserliği baskı oluştursa da uzun vadeli görünüm pozitif” değerlendirmesinde bulundu.

ÇİN VE ABD'NİN 5 SAATLİK GÖRÜŞMESİ

Jeopolitik cephede ise, ABD ve Çinli yetkililer Stockholm’de ticari anlaşmazlıkları çözmeye yönelik beş saatlik görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda iki ülke arasındaki ticaret ateşkesi üç ay daha uzatıldı. Öte yandan ABD, Avrupa Birliği ile vardığı kısmi ticaret anlaşması kapsamında AB ürünlerine yönelik gümrük vergilerini %15’e çekerek daha büyük bir ticaret krizini önlemiş oldu.

Doların diğer para birimlerine karşı değerini gösteren ABD Dolar Endeksi (DXY), son bir haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Bu durum, altını dolar dışı yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları aşağı çekiyor.

Piyasaların gözü şimdi ABD enflasyon ve istihdam verilerinde. Ayrıca bugün başlayacak olan iki günlük Fed toplantısının sonuçları, altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak. Faizlerin sabit tutulması beklenirken, olası bir güvercin sinyalin altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi tetikleyebileceği öngörülüyor.