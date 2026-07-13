Küresel piyasalarda yeni haftanın ilk gününde altın fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Geçtiğimiz haftayı kayıpla kapatan ons altın, 13 Temmuz 2026 sabahında TSİ 07:00 itibarıyla 4.058 - 4.070 dolar bandına çekilerek güne negatif bir seyirle başladı.

Yurtiçi piyasada ise geçtiğimiz haftayı 6.222 TL seviyesinden tamamlayan gram altın, yeni haftanın ilk işlemlerinde 6.129 - 6.150 TL aralığına gerileyerek yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti. Spot piyasada satış baskısı sürerken, altın yatırımcılarının gözü küresel makroekonomik veriler ile jeopolitik gelişmelere çevrildi.

PETROL YÜKSELDİ DOLAR GÜÇLENDİ

Orta Doğu’da ABD ve İran hattında tırmanan askeri ve siyasi gerilim, normallerin aksine bu kez altın piyasasına satış getirdi. Çatışma riskinin etkisiyle petrol fiyatlarının 80 dolar sınırına dayanması ve Brent petrolde yaşanan yaklaşık yüzde 5'lik prim, küresel piyasalarda "yüksek enflasyon - yüksek faiz" endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonist baskıyı artıracağı beklentisi Dolar Endeksi'ni (DXY) 101,00 seviyesinin üzerine çıkarırken, ABD 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,23 seviyesine yükseldi. Doların küresel ölçekte değer kazanması ve tahvil getirilerinin artması, faiz getirisi bulunmayan altın ve gümüş gibi değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı.

FED'DEN FAİZ ARTIŞ BEKLENTİSİ YÜZDE 70'İ AŞTI

Küresel enflasyon kaygılarının nüksetmesi, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında yeniden sıkılaşmaya gidebileceği beklentisini doğurdu. CME FedWatch anketine yansıyan son verilere göre piyasalar, Fed’in eylül ayı toplantısında faiz artırma olasılığını yüzde 70’in üzerinde fiyatlamaya başladı. Güncel beklentilerde faizin sabit kalacağı tahmini yüzde 27,9 seviyesinde kalırken; 25 baz puanlık artış ihtimali yüzde 51,9, 50 baz puanlık artış ihtimali ise yüzde 20,2 olarak kayıtlara geçti.

Dünyaca ünlü aracı kurum TD Securities'in Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek piyasadaki tabloyu değerlendirirken, ABD-İran gerilimiyle birlikte yatırımcıların faiz ve enflasyon baskısı nedeniyle şu aşamada ellerinde altın ve gümüş tutmak istemediklerini ve düşüş eğiliminin bu dinamikle şekillendiğini belirtti.

ONS ALTINDA KRİTİK DESTEK SEVİYELERİ

Piyasa uzmanları, ons altın tarafında teknik seviyelerin takip edildiğini vurguluyor. Analistlere göre 4.024 - 3.942 dolar bandı ons altın için önemli bir destek bölgesi konumunda bulunuyor. Bu destek alanının aşağı yönlü kırılması durumunda fiyatların 3.885 dolar seviyelerine kadar çekilebileceği ifade edilirken, olası toparlanmalarda 4.200 dolar seviyesi kısa vadeli direnç olarak öne çıkıyor.

Öte yandan piyasalarda yönün netleşmesi açısından ABD'de açıklanacak haziran ayı TÜFE verisi ile Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar kritik önem taşıyor.

ÇİN VE HİNDİSTAN'IN ALTIN SAVAŞI

Kıymetli metallerde sermaye piyasalarındaki geri çekilmeye karşın fiziki altın talebinde bölgesel farklılıklar göze çarpıyor. Hindistan’da altın yüksek iskonto oranlarıyla işlem görürken, Çin Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme stratejisi kapsamında alımlarını sürdürerek son 2,5 yılın en büyük aylık altın rezervi artışını gerçekleştirdi. Spot piyasada ve vadeli kontratlarda ise yüksek faiz ortamının yarattığı maliyet baskısı nedeniyle satış ağırlıklı seyir devam ediyor.