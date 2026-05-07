Küresel piyasaların bir süredir yön bulmak için jeopolitik bahaneler ürettiğini savunan İslam Memiş, ABD-İran hattındaki gelişmeleri mercek altına aldı. Özellikle hafta sonu açıklanan haberlerle piyasanın manipüle edildiğini belirten Memiş, kısa vadeli bir iyimserlik beklediğini şu sözlerle dile getirdi:

“Geçici de olsa bir anlaşma haberi bekliyorum. Bunun da bütün yatırım araçlarında geçici de olsa bir yükseliş trendine neden olabileceğini düşünüyorum. Kısa vadede barış bekliyorum ama tekrar devamı gelecektir diye tahmin ediyorum. Hiçbir şey sonsuza kadar devam etmeyecek. Artık biraz mola zamanı.”

Kasım ayındaki ABD ara seçimlerine kadar büyük bir askeri hareketlilik beklemeyen analist, asıl fırtınanın 2026 yılında kopacağını iddia etti. Yatırımcıların bu süreçte sadece rakamlara değil, psikolojik dayanıklılığa da odaklanması gerektiğini vurgulayan Memiş, geleceğe dair şu uyarıyı yaptı:

“2026 yılı manipülasyon yılı olacak. Geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa göreceğiz. Güçlü psikoloji, iyi strateji ve finansal okuryazarlık bu dönemde çok önemli olacak.”

ALTINDA "ALTIN VURUŞ" SENARYOSU

Altın fiyatlarında "altın vuruş" olarak adlandırdığı hem zirve hem de sert dönüş noktalarını açıklayan İslam Memiş, ons altın için 5.200 dolar barajının aşılması durumunda 6.000 dolar seviyesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. İç piyasa için ise dudak uçuklatan rakamlar verdi:

“Bu seviye yukarı kırılırsa yıl içinde 5.880-6.000 dolar hedef olabilir. Ama ‘altın vuruş’ dediğim sert düşüş trendi de tekrar yaşanabilir.”

Gram altın tarafında ise yükselişin devam edeceğini belirten analist, mayıs ayında 7 bin TL, yaz aylarında ise 8 bin TL üzerindeki seviyelerin test edileceğini öngördü.

PAZARTESİYE AMAN DİKKAT

Yeni haftanın açılışına dair kritik bir uyarıda bulunan Memiş, piyasanın barış ya da savaş haberlerine göre iki uç noktaya savrulabileceğini belirtti. Riskleri minimize etmek adına kendi güncel pozisyonunu ise şu şekilde özetledi:

“Pazartesi günü bambaşka bir piyasaya uyanabiliriz. Ya barış haberiyle pozitif bir açılış göreceğiz ya da savaşın devamıyla satıcılı bir piyasa göreceğiz.”

Bu nedenle tek bir yöne yatırım yapmanın riskli olduğunu belirten analist, şu anki en sağlıklı pozisyonun "%50 TL, %50 dolar" olduğunu ifade etti.