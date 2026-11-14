Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD para politikasına yönelik beklentiler ve güçlenen doların etkisiyle haftayı değer kaybıyla kapattı.

13 Kasım Cuma günü işlemlerinde spot altının ons fiyatı yüzde 0,2'lik sınırlı artışla 3.884,77 dolar seviyesinden kapanış yaparken, vadeli altın kontratları yüzde 0,2 düşüşle 3.877,62 dolara geriledi.

Her iki piyasada da haftalık bazdaki toplam kayıp yüzde 4,7 olarak kaydedildi. Vadeli işlemler tarafında haziran ayı başından bu yana en sert haftalık düşüş görülürken, aynı zaman diliminde ABD dolar endeksi yüzde 1,1 oranında değer kazandı.

ABD İSTİHDAM VE ENFLASYON VERİLERİ SATIŞ BASKISINI TETİKLEDİ

Değerli metal üzerindeki aşağı yönlü baskı, 6 Kasım'da yayımlanan ABD istihdam verilerinin ardından ivme kazandı.

Ekim ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi 165 bin kişi artış göstererek 65 bin kişilik piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca ağustos ve eylül aylarına ait istihdam verilerinde toplam 84 bin kişilik yukarı yönlü revizyon yapıldı.

Haftanın ilk günlerinde ivme kaybeden dolar endeksi, 10 Kasım Salı günü açıklanan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Ekim ayında aylık bazda yüzde 0,4 artan TÜFE, yüzde 0,3 olan piyasa beklentisini aştı. Eylül ayında aylık artış yüzde 0,6 seviyesindeydi.

Gıda ve enerji kalemlerinin dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon ise yüzde 0,2'lik tahminlere karşılık aylık yüzde 0,3 olarak açıklandı.

FED YETKİLİLERİNDEN SIKI PARA POLİTİKASI MESAJLARI

İstihdam piyasasındaki direnç ve enflasyonist baskıların sürmesi, Fed'in sıkı para politikası adımlarına devam edeceği yönündeki öngörüleri destekledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, salı günü gerçekleştirdiği konuşmada, enflasyon rakamlarının tahminlerin altında gelmesi durumunda dahi faiz artışından yana tavır alacağını ifade etti.

Waller, yüksek enflasyon verileri karşısında 50 baz puanlık bir faiz artırımının da gündeme gelebileceğini belirtti.

ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Haftanın son işlem günü olan 13 Kasım Cuma günü açıklanan ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ise piyasalardaki baskıyı kısmen hafifletti. Ekim ayında aylık yüzde 0,3 artış gösteren üretici fiyatları, yüzde 0,4'lük beklentinin altında kaldı.

Eylül ayındaki yüzde 1,4'lük aylık artışa kıyasla hız kesen verilere rağmen yıllık ÜFE, yüzde 6,5 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yıllık ÜFE için piyasa beklentisi yüzde 6,6 düzeyindeydi.

PİYASALARDA 9 ARALIK FED TOPLANTISI FİYATLAMALARI

Yatırımcıların odağı Fed'in 9 Aralık tarihinde gerçekleştireceği para politikası toplantısına çevrildi. Piyasa fiyatlamalarına göre toplantıdan 25 baz puanlık faiz artışı çıkmasına yaklaşık yüzde 90, 50 baz puanlık artışa ise yüzde 10 ihtimal veriliyor.

Faiz oranlarındaki yükseliş eğilimi, faiz getirisi bulunmayan altına olan talebi sınırlarken, doların değer kazanması da diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altın maliyetini yukarı çekiyor.

PETROL FİYATLARI VE JEOPOLİTİK AÇIKLAMALAR

Altın piyasasındaki fiyatlamalarda enerji piyasasındaki hareketlilik de izlendi.

Petrol fiyatlarının üç işlem günü üst üste yükselmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Kasım Perşembe günü Washington'ın İran ile bir barış anlaşmasına ihtiyaç duymadığı yönündeki açıklaması etkili oldu.

Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü yüzde 0,4 yükselişle 96,16 dolardan tamamladı. Hafta içerisinde 90 dolar seviyesinin altını test eden Brent petrol, son günlerdeki yükselişe rağmen haftalık bazda yüzde 2'nin üzerinde değer kaybı yaşadı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Piyasalardaki gelişmelerin ardından yurt içi piyasada güncel altın alış ve satış rakamları şu şekilde kaydedildi:

Gram Altın: Alış 6.279,53 TL | Satış 6.280,54 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.124,56 TL | Satış 10.356,37 TL

Yarım Altın: Alış 20.185,84 TL | Satış 20.712,74 TL

Tam Altın: Alış 40.498,23 TL | Satış 41.298,79 TL

Ata Altın: Alış 41.763,80 TL | Satış 42.819,00 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.771,00 TL | Satış 5.776,76 TL