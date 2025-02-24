Küresel piyasalardaki karışıklık, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri derken bir de yurtiçinde yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak dün gece 3.449 liradan işlem gören altının gram fiyatı bu seviye ile rekorunu tazeledi.

GRAM ALTIN YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Gram altın güvenli liman olma özelliğini korumaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününe yine rekorla başlayan gram altının satış fiyatı 3.445 TL seviyelerinde. Ons/altın 2944 dolardan işlem görerek yurtiçinde gram altının da ibreyi yukarı yönlendirmesine neden oldu.

21 Şubat 2025 Cuma günü kapanışı 3.434 TL'den yapan altının gram fiyatı yeni haftaya yüzde 0,3 değerlenerek 3.445 TL'den işlem görmeye başladı.