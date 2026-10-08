ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ dizisinde “Altın Yenge” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Toprak Sağlam, geçirdiği büyük değişimle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, yaklaşık iki yıl süren süreçte 32 kilo verdi.
Sağlam, kilo verme sürecinde herhangi bir iğne veya zayıflama ilacı kullanmadığını belirterek değişimini spor ve diyetle gerçekleştirdiğini söyledi.
32 KİLOYU NASIL VERDİ?
Toprak Sağlam, kilo verme sürecini tamamen doğal yollarla gerçekleştirdiğini anlattı.
“Ben iğne ya da zayıflama ilacı vs. kullanmadım. Benim sırrım büyük bir disiplinle spor ve diyet yapmak. Ancak bu süreç 2 yıla yakın bir zaman sürdü” diyen oyuncu, disiplinli bir program uyguladığını ifade etti.
Günün Trend Haberleri
Yaklaşık iki yılın sonunda 32 kilo veren Sağlam'ın son hali de dikkat çekti.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.