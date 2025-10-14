Küresel piyasalarda altın fiyatları güne tarihi bir eşiği aşarak ons başına 4 bin 100 doların üzerine çıktı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve yeniden tırmanan ABD-Çin ticaret gerilimi, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşe yöneltti.

UZMANLARDAN ALTIN İÇİN YENİ REKOR TAHMİNİ

Bank of America ve Société Générale analistleri, altın fiyatlarının 2026 yılı sonuna kadar 5 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Standard Chartered ise 2026 için ortalama altın fiyatı tahminini 4 bin 488 dolara yükseltti.

ALTIN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Spot altın yüzde 2,73 değer kazanarak 4 bin 177 dolara yükseldi ve tarihinin en yüksek seviyesini gördü. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,9 artışla 4 bin 171 dolara çıktı. Yılbaşından bu yana yüzde 58 değer kazanan altın, ilk kez 4 bin 100 dolar barajını aşarak rekor tazeledi.

GRAM ALTIN 5 BİN 600 LİRAYI GEÇTİ

Uluslararası piyasalardaki yükseliş, Türkiye’de gram altın fiyatlarını da yukarı çekti. Gram altın yeni güne yüzde 1,4’lük artışla başlayarak 5 bin 600 liranın üzerine çıktı ve yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Cuma günü açılışta 5 bin 301 lira olan gram altın bugün 5 bin 620 liraya kadar çıkarak 300 liralık bir artış yaşadı. Şu sıralar 5 bin 565 lirada hareketleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ FİYATLARI UÇURDU

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, altındaki hızlı yükselişin ana nedeninin Fed’in faiz indirimi yönündeki beklentilerin artması olduğunu söyledi. Wong, “Bugünkü ralli yalnızca ticaret gerginliğiyle açıklanamaz. Uzun vadeli fonlama maliyetlerindeki düşüş ve azalan fırsat maliyetleri de altını destekliyor” dedi.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson ise, iş gücü piyasasındaki risklerin artmasının faiz indirimi olasılığını güçlendirdiğini belirtti.

Piyasalarda ekim ayında yüzde 97, aralıkta ise yüzde 90 olasılıkla 25 baz puanlık faiz indirimi öngörülüyor. Faiz getirmeyen altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha güçlü performans sergiliyor.

ABD-ÇİN HATTINDA TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump’ın ekim sonunda Güney Kore’de Çin lideri Şi Cinping ile bir araya gelmesinin planlandığını açıkladı. Ancak iki ülke arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına sınırlama getirmesi üzerine Trump, Çin mallarına yüzde 100 gümrük vergisi tehdidinde bulunarak ABD yazılım ihracatına da kısıtlama uygulanacağını duyurdu.

Bessent ayrıca, 13 gündür devam eden ABD hükümet kapanmasının ekonomiye olumsuz yansımaları olduğunu ifade etti.

GÜMÜŞ VE DİĞER METALLER DE YÜKSELİŞTE

Gümüş fiyatları da altındaki ralliye eşlik etti. Spot gümüş yüzde 1,1 artışla 53,13 dolara yükseldi ve gün içinde 53,45 dolarla tarihi zirvesini gördü. Gümüşteki artış, güvenli liman talebinin yanı sıra arz kısıtlarının da etkisiyle desteklendi.

Platin yüzde 1 artışla 1.661,70 dolara, paladyum ise yüzde 2,2 yükselişle 1.507,50 dolara çıktı.