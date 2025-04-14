Yeni haftanın ilk gününe tarihi bir rekorla başlayan altın fiyatları, yatırımcıların ve piyasa uzmanlarının yakın takibinde. Ons altın, 3.245 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Ancak bu yükseliş kısa süreli oldu. ABD yönetiminin ticaret politikalarında yaptığı geçici değişiklikler sonrası altın fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme yaşandı.

ALTIN GÜNE REKORLA BAŞLADI ANCAK KALICI OLMADI

Haftanın ilk işlem gününde ons altın 3.245,42 dolar seviyesine çıkarak tarihi bir zirveye ulaştı. Ancak ilerleyen saatlerde fiyatlar yüzde 0,1’lik düşüşle 3.232,45 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,1 artış göstererek 3.248,20 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTINDA DALGALI SEYİR SÜRÜYOR

Uluslararası piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle Türkiye'de gram altın fiyatı da sabah saatlerinde yüzde 0,2’lik düşüşle 3.950 liradan işlem görmeye başladı. Gün boyunca fiyatlarda yön arayışı devam etti.

TİCARET GERİLİMİ AZALDI, GÜVENLİ LİMAN TALEBİ AZALDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı teknoloji ürünlerini geçici olarak vergi muafiyeti kapsamına alması, piyasada risk iştahını artırdı. Bu gelişme, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi azalttı. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, bu durumu, "Altın yön bulmakta zorlanıyor" sözleriyle değerlendirdi.

TRUMP: MUAFİYET KALICI DEĞİL

Beyaz Saray’ın Cuma günü duyurduğu geçici vergi muafiyetine rağmen, Trump'ın Çin’e yönelik sert tutumunu sürdüreceğini açıklaması, piyasalarda belirsizliği canlı tutmaya devam etti. Bu da altın fiyatlarında ileriye dönük senaryoların belirsizliğini artırıyor.

ALTIN BELİRSİZLİKTE GÜÇ KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Uzmanlar, altının özellikle küresel belirsizlik ve yüksek enflasyon dönemlerinde yatırımcılara güvenli liman sunduğunu belirtiyor. Cuma günü 3.200 dolar seviyesini aşan altın, bu özelliğini bir kez daha ortaya koydu. Analist Waterer, dolar zayıflamaya devam ederse altının kısa vadede 3.300 doları tekrar test edebileceğini ifade etti.

GOLDMAN SACHS TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, altına olan talebin ve ETF girişlerinin artması nedeniyle 2025 yılı sonu için altın tahminini yukarı yönlü güncelledi. Yeni tahmin: 3.700 dolar. Bu da altının önümüzdeki dönemde güçlü bir performans sergileyebileceğine işaret ediyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altının yanı sıra diğer değerli metallerde de hareketlilik vardı.

Gümüş: Spot piyasada yüzde 1’in üzerinde değer kaybederek 31,91 dolara geriledi.

Platin: Yüzde 0,6 artışla 948,45 dolara yükseldi.

Paladyum: Yüzde 0,8’lik artışla 922,98 dolardan işlem gördü.