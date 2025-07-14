Küresel piyasalarda tarifelerden dolayı yaşanan ticaret gerilimleri altın fiyatlarını hazirandan bu yana en yüksek seviyelere kadar taşıdı. Spot altın 3.374 dolara kadar çıktı ancak bu seviyede tutunamayarak 3.354 dolara yerleşti.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın yeni haftanın ilk gününde 4 bin 343 liradan işlem görüyor. Gram altın 16 Haziran'da 4 bin 377 liralık rekor kırmıştı.

XS.com kıdemli analisti Samer Hasn, "Bu gelişmeler, 1 Ağustos'a kadar gerçek gümrük tarifelerinin uygulanması olasılığını güçlendiriyor ve ABD ekonomisi üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin endişeleri canlandırıyor" dedi.

Bugün ons altın için destek 3 bin 342 dolarda. Buranın kırılması halinde 3 bin 311 dolara doğru geri çekilme olabilir. Yukarı hareketlerde direnç ise 3 bin 374-3 bin 386 dolar aralığı.

Yatırımcılar şimdi Salı günü açıklanacak Haziran ayı ABD TÜFE verilerini izliyor ve piyasalar Fed'in yılsonuna kadar 50 baz puanın üzerinde faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor.