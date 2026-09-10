Altın fiyatlarındaki gelişmeler yakından izleniyor. Alman devi Deutsche Bank yeni günde yükselişe geçen altın fiyatları hakkında beklentilerini açıkladı.

Deutsche Bank, küresel piyasalara ilişkin eylül ayı görünüm raporunda altın, petrol, dolar ve bakıra yönelik 12 aylık beklentilerini açıkladı. Banka, ons altında 5 bin dolar seviyesini öngörürken, değerli metali destekleyen faktörlerin devam etmesini bekliyor.

5 BİN DOLAR KAPIDA MI?

Deutsche Bank, altının 12 aylık dönemde ons başına 5 bin dolara ulaşmasını öngörüyor. Banka, merkez bankalarının yeniden güçlenen altın talebi, yatırım girişleri, doların bir miktar zayıflaması, ABD ve küresel bütçe açıkları ile küresel ticarete ilişkin belirsizliği altını destekleyen unsurlar arasında sıraladı.

BRENTTE 79 DOLAR BEKLENTİSİ

Petrol tarafında Deutsche Bank, Orta Doğu kaynaklı arz kesintilerinin hafiflemesiyle ham petrol ve petrol ürünlerinin bulunabilirliğinin artmasını bekliyor.

Bankanın Eylül 2027 Brent petrol tahmini varil başına 79 dolar düzeyinde. Orta Doğu’daki arz kesintilerinin sürmesi ise petrol fiyatları açısından yukarı yönlü risk olarak gösterildi.

DOLARDA ZAYIF SEYİR BEKLENİYOR

Deutsche Bank, ABD’nin mali görünümüne ilişkin endişelerin dolar üzerinde baskı oluşturabileceğini ancak güçlü şirket kârları ve ABD’nin yapay zeka ekosistemine yönelik sermaye girişlerinin düşüşü sınırlamasını bekliyor. Bankanın 12 aylık euro/dolar tahmini 1,20 seviyesinde bulunuyor.

BAKIRDA BEKLENTİLER YÜKSEK

Raporda elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji, yapay zeka veri merkezleri ve altyapı yatırımlarından kaynaklanan talebin bakırı desteklediği belirtildi. Deutsche Bank, Eylül 2027 için bakır fiyatını ton başına 15 bin 100 dolar olarak öngörüyor.

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