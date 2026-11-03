Altın fiyatlarında haftanın ilk gününde yaşanan toparlanma yerini yeniden düşüşe bıraktı. Spot altın, 3 Kasım'da TSİ 07.12 itibarıyla yüzde 0,3 gerileyerek ons başına 3.929,41 dolardan işlem gördü.

Pazartesi günü yüzde 2'den fazla yükselerek 3.970 dolara kadar çıkan altın, cuma günkü sert kayıplarının bir bölümünü telafi etmişti. Değerli metal, cuma günü yüzde 3,6 değer kaybederek Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ALTINA DESTEK VERDİ

İran ve Katar'ın ABD-İsrail savaşını sona erdirmeye yönelik görüşmeleri üçüncü gün de sürdürmesinin ardından petrol fiyatları pazartesi günü yaklaşık yüzde 8 düştü. Enerji fiyatlarındaki gerileme, enflasyon endişelerini hafifleterek altına destek sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ülkenin dini liderinin hükümete barış görüşmelerini sürdürmesi için daha fazla yetki verdiğini söyledi.

Ortadoğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarını ve enflasyonu yükseltmesi, merkez bankalarının faiz artırımlarına yol açması yıl boyunca altın üzerinde baskı oluşturdu.

ARALIKTA FAİZ ARTIŞINA YÜZDE 77 OLASILIK

Reuters'a konuşan Zaner Metals Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Metal Stratejisti Peter Grant, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini hafiflettiğini belirtti. Grant, piyasanın hâlâ Fed'in aralık ayında faiz artırmasını beklediğini, ancak bu olasılığın son işlem günlerinde bir miktar gerilediğini söyledi. Doların da altın fiyatlarına destek verdiğini ifade etti.

CME Group'un FedWatch aracına göre yatırımcılar, Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 77 olarak fiyatlıyor. Bir hafta önce bu oran yüzde 80 düzeyindeydi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ SATIŞ ALTINA DA YANSIDI

Cuma günü küresel teknoloji ve yapay zeka hisselerinde başlayan satış dalgası finans piyasalarına yayıldı. Analistlere göre teminat tamamlama çağrıları nedeniyle nakit yaratmak isteyen yatırımcılar, altın gibi güvenli liman varlıklarını da sattı. Geniş çaplı pozisyon tasfiyeleri, değerli metaller üzerindeki satış baskısını artırdı.

Altının aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olup olmadığını ölçen 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI), cuma günü 30 seviyesinin altındayken pazartesi günü yaklaşık 37'ye yükseldi. Bu hareket, altının teknik açıdan aşırı satım bölgesinden çıktığını gösterdi.

PİYASALAR ABD ARA SEÇİMLERİNİ İZLİYOR

Yatırımcıların gündeminde 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimlerinin mali politika, jeopolitik gelişmeler ve piyasa duyarlılığı üzerindeki olası etkileri bulunuyor. Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti, yüksek enerji maliyetlerinin yarattığı siyasi baskıyla karşı karşıya.

Julius Baer analisti Carsten Menke, seçim sonucunun ABD'nin mali görünümünü altın fiyatlarını önemli ölçüde değiştirecek kadar etkilemesini beklemediğini söyledi. Menke'ye göre sonuç ne olursa olsun bütçe açıkları devam edecek; ABD'nin borç ve faiz yükü de altın için uzun vadeli destekleyici unsur olmayı sürdürecek.

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