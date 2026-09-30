Küresel piyasalarda ons altın haftanın ilk işlem günündeki sert satışların ardından dün toparlanmaya başladı. Gözler ABD tarafından gelecek iki kritik veriye çevrildi. Gelecek olan veriler altın fiyatlarının yönünü belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın salı işlemlerinde yüzde 1,63 yükseldi ve 4.181 dolardan dünü tamamladı. Bugün sabah seansında TSİ 08.12'de ons altın 4 bin 176 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında da toparlanmaların olduğu görülüyor. Gram altın bugün TSİ 08.12'de 6 bin 575 lira seviyesinde bulunuyor.

Altındaki tepki yükselişinde, petrol fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Petrol, vadeli işlemlerde 100 doların altına gerileyerek 96 dolara düştü.

2002’DEN SONRA BİR İLK!

Altın için kritik risk olarak öne çıkan ABD tahvilleri cephesinde gerginlik sürüyor. 30 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 5,62'ye kadar çıkarak, Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,29'a kadar yükseldi.

Tahvil faizlerindeki yükselişte, enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin endişeler öne çıkıyor. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği beklentisi, FED'in daha sıkı para politikası uygulayabileceği düşüncesini güçlendirirken, bu durum faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

FED’DEN MESAJLAR

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar, altın ve döviz piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak New York Fed Başkanı John Williams, yüksek enerji fiyatları ile yapay zekâ yatırımlarının yarattığı güçlü talebin enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekti. Ekonominin öngörüler doğrultusunda seyretmesi durumunda yılın kalan bölümünde bir faiz artışının daha gündeme gelebileceğini belirten Williams, buna karşın temkinli bir duruş sergiledi.

Eylül ayında gerçekleşen faiz artırımının ardından yeni bir adım için "aciliyet olmadığını" vurgulayan Williams’ın açıklamaları ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme, piyasalardaki faiz artışı beklentilerini zayıflattı. Söz konusu gelişmelerin ardından CME FedWatch anketinde gelecek ay faiz artırımı yapılmasına verilen olasılık %47 seviyesine kadar geriledi.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD ağustos PCE enflasyonu ve cuma günü gelecek eylül tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

PCE’nin yıllık bazda yüzde 3,7 ve çekirdek PCE’nin yüzde 3,3 seviyesinde gelmesi öngörülüyor. Bu veri ABD enflasyonuna yönelik kritik mesajlar verebilir. Tarım dışı istihdamda ise 84 bin kişilik artış beklentisi öne çıkıyor. Bu iki verinin de tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi halinde, FED’in daha sıkı para politikası uygulayabileceği beklentisinin öne çıkabileceği ifade ediliyor.

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