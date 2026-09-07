İngiliz banka HSBC, 2026'nın son çeyreğine yönelik yatırım değerlendirmesinde, piyasalardaki belirsizlik ve risklerin sürdüğü ortamda portföy çeşitlendirmesinin önemine vurgu yaptı.

Banka, hisse senedi piyasalarındaki riskleri dengelemek için kaliteli tahvillerin yanı sıra temettü hisseleri, altyapı yatırımları, altın ve alternatif varlıklara portföylerde yer verdiğini ifade etti.

“ALTINDA DİP YAPMIŞ OLABİLİR"

HSBC yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarının dip seviyelerini görmüş olabileceği aktarıldı.

Banka, değerli metalin özellikle jeopolitik risklere karşı portföylerde koruyucu bir işlev görmeye devam edebileceğini söyledi.

Merkez bankalarının altın alımlarının da bu görünümü destekleyen önemli faktörlerden biri olduğu vurgulandı.

PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİNDE ALTIN ÖN PLANDA

HSBC'ye göre altın, altyapı ve alternatif varlıklar, geleneksel hisse senetleri ve tahvillerden farklı performans gösterebilmeleri sebebiyle yatırımcıların portföy riskini çeşitlendirmesine katkı sağlayabilir.

Banka, özellikle piyasa belirsizliğinin yüksek olduğu dönemlerde farklı varlık sınıflarının bir arada kullanılmasının portföylerin dayanıklılığını artırabileceğine dikkat çekti.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin devam etmesi, altının güvenli liman özelliğini tekrardan öne çıkarıyor.

HSBC'nin değerlendirmesine göre merkez bankalarının devam eden altın talebiyle beraber jeopolitik belirsizlikler, altın fiyatlarında aşağı yönlü risklerin sınırlanmasına ve değerli metalin portföylerdeki koruyucu rolünü sürdürmesine yardımcı olabilir.

HSBC'nin mesajı, son dönemdeki dalgalanmalara rağmen altında yeni bir yükseliş alanının oluşabileceği beklentisine işaret ediyor.

ALTINDA SON DURUM

Ons altın, haftanın ilk işlem gününde öğlen seansında TSİ 14.05'te 4 bin 391 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altın cuma günü güçlü gelen istihdam rakamları sonrası 4 bin 365 dolar seviyesine kadar sert bir geri çekilme yaşamıştı.

Gram altın bugün öğlen seansında TSİ 14.05'te 6 bin 840 lira seviyesinde bulunuyor.

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