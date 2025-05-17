Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta yaşanan hareketliliğin ardından, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasalar üzerinde etkili oldu. Altın piyasasında, en düşük 3 milyon 945 bin lira, en yüksek 4 milyon 70 bin lira seviyeleri görüldü. Ancak, günün sonunda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,5’lik artışla 4 milyon 54 bin lira seviyesinden işlem gördü.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada ise gram altın 4.001,33 TL’den, çeyrek altın ise 6.739,00 TL’den işlem görmeye devam ediyor. Gün boyunca altın alım satımı yapacak vatandaşlar, fiyatları sürekli takip ediyor.

17 MAYIS 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

-Gram Altın

Alış: 3.999,77 TL

Satış: 4.001,33 TL

-Çeyrek Altın

Alış: 6.654,00 TL

Satış: 6.739,00 TL

-Yarım Altın

Alış: 13.308,00 TL

Satış: 13.478,00 TL

-Cumhuriyet Altını

Alış: 26.535,00 TL

Satış: 26.832,00 TL

-Altın/Ons Fiyatı

Alış: 3.202,00 TL

Satış: 3.203,06 TL

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcılar için bir fırsat sunuyor. Ancak, özellikle döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmelerle birlikte altın fiyatları volatil seyrini sürdürebilir. Yatırımcılar, altın piyasasında dikkatli bir şekilde hareket etmeye devam ediyor.