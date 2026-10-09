Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Önceki işlem gününü yüzde 0,54 değer kazanarak 4 bin 133 dolardan tamamlayan ons altın, bugün TSİ 12.16 itibarıyla 4 bin 185 dolardan işlem gördü.

Ons altındaki haftalık yükseliş yüzde 0,9 seviyesine yaklaştı. Mevcut seyrin devam etmesi durumunda altın, önceki iki haftada yaşanan düşüş serisini sonlandırmış olacak.

Spot piyasada işlem gören gram altın da 9 Ekim 2026 Cuma gününe 6 bin 626 TL seviyesinden başladı. TSİ 12.16 itibarıyla ise 6 bin 638 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINI YUKARI TAŞIYAN GELİŞMELER

ABD tahvil getirilerinin yüksek seviyelerden geri çekilmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamaları, değerli metaldeki yükselişi destekledi.

Petrol fiyatlarının üç haftanın en yüksek seviyesinden gerilemesi de enflasyon endişelerinin hafiflemesine katkıda bulundu. Bu gelişmeler altın fiyatlarına olumlu yansıdı.

Bununla birlikte, ABD Merkez Bankasının (FED) önümüzdeki aylarda faiz artırabileceği beklentisi, altın piyasasındaki yükselişin önündeki önemli risklerden biri olarak varlığını koruyor.

ABD TAHVİL FAİZLERİNDE GERİLEME

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,35 seviyesinden yüzde 5,22'ye inerken, 30 yıllık tahvil getirisi de yüzde 5,70'ten yüzde 5,60'a düştü.

Son dönemde yüksek seviyelere ulaşan tahvil getirilerindeki gerilemede, tahvillere yönelik talebin artması ve uzun vadeli tahvil ihalesinin olumlu karşılanması etkili oldu.

Tahvil faizlerindeki düşüş, altın fiyatları açısından önem taşıyor. Faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın alternatif maliyeti, tahvil faizlerinin yükselmesiyle artıyor. Faizlerin gerilemesi ise altın üzerindeki bu baskıyı azaltıyor. Reel faizlerdeki düşüş de değerli metalin fiyatını destekleyebiliyor.

TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMALARI PETROLÜ GERİLETTİ

Donald Trump'ın ABD ile İran arasında “verimli görüşmeler” yürütüldüğünü açıklaması ve ara seçimlerden önce İran'a saldırmaktan kaçınacağı yönündeki mesajı, jeopolitik gerilimin azalabileceği beklentisini güçlendirdi. Açıklamaların ardından petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji maliyetleri kaynaklı enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini artırarak altına destek verdi. Öte yandan jeopolitik risklerin azalması, altına yönelik güvenli liman talebini sınırlayabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI YAKINDAN İZLENİYOR

Piyasalarda FED'in bu ay faizleri sabit tutacağına ilişkin olasılık yaklaşık yüzde 82 olarak fiyatlanıyor. Aralık ayında faiz artırımı yapılması ihtimali ise yüzde 81 civarında bulunuyor.

St. Louis FED Başkanı Alberto Musalem de enflasyonu yüzde 2'lik hedefe yaklaştırmak amacıyla önümüzdeki 6 ila 9 aylık dönemde faiz artışlarının gerekebileceğini belirtti. Musalem'in açıklamaları, enflasyonla mücadelenin henüz tamamlanmadığına işaret etti.

Analistler, altının kısa vadeli yönü üzerinde ABD tahvil getirileri ile İran konusundaki gelişmelerin etkili olduğunu belirtiyor. Orta vadeli görünümde ise FED'in faiz politikasının belirleyici olacağına dikkat çekiliyor.