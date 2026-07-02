Küresel piyasalarda zayıf gelen makroekonomik veriler ve enerji maliyetlerindeki düşüş, güvenli liman altına olan talebi yeniden artırdı. Dün petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle ons başına 3.960 dolara kadar geri çekilen altın, bugün kayıplarını telafi ederek 4.115 dolar seviyesini test etti. Yatırımcıların odak noktası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelirken, iç piyasada gram altın kritik eşikleri aşarak rekor seviyelere ulaştı.

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Çarşamba günü ons başına 4.114,99 dolara kadar tırmanarak son bir haftanın en yüksek seviyesini gören spot altın, bugün TSİ 08.03 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 4.060,56 dolardan işlem gördü. ABD vadeli altın kontratları (Ağustos vadeli) ise yüzde 0,2 oranında hafif bir geri çekilmeyle 4.075,60 dolara geriledi.

Yurt içinde ise ons altındaki hareketliliği takip eden gram altın, serbest piyasada 6.093 liraya kadar çıkarak 6 bin lira sınırını kalıcı olarak aşmış oldu.

Emtia piyasasındaki diğer değerli metallerde ise şu tablo öne çıktı:

Spot Gümüş yüzde 1 değer kazanarak ons başına 59,76 dolara yükseldi.

Platin yüzde 0,4 artışla 1.583,05 dolara ulaştı.

Paladyum yüzde 1,1 kazançla 1.223,80 dolardan işlem gördü.

GÖZLER SAAT 15.30'DA

Piyasalar şimdi, Fed'in para politikası patikasına ve faiz kararının geleceğine dair daha net sinyaller almak üzere bugün saat 15.30'da açıklanacak olan haziran ayı tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Gelecek olan bu veri, altının kısa vadeli yön tayininde kritik bir rol oynayacak.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ ALTINDAKİ YÜKSELİŞİ TETİKLEDİ

ABD'de açıklanan haziran ayı ADP özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi destekleyen en önemli unsurlardan biri oldu. ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre, özel sektör istihdamı haziran ayında 98 bin kişi arttı. Piyasa ekonomistlerinin beklentisi ise istihdamın 118 bin kişi artacağı yönündeydi. Mayıs ayı verisi ise revize edilmeyerek 122 bin seviyesinde korundu.

ABC Refinery Kurumsal Piyasalar Küresel Başkanı Nicholas Frappell, piyasadaki mevcut durumu değerlendirirken aşağı yönlü pozisyon alımlarında temkinli bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Frappell konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Fiyatlarda yaşanan aşağı yönlü denemeler piyasada hızla alımlarla karşılanıyor. ADP özel sektör istihdam verisi tahminlerin biraz altında kaldı. Bu durum, bazı yatırımcıların benzer bir zayıf görünümün tarım dışı istihdam verisine de yansıyabileceğini düşünmesine yol açıyor; altındaki yükselişin temel nedeni de bu beklentidir."

PETROLÜN DÜŞMESİ DEĞERLİ METALLERİ DESTEKLİYOR

Altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen bir diğer küresel gelişme ise petrol fiyatlarındaki gerileme oldu. İran ile ABD arasında çarşamba günü Hürmüz Boğazı odağında gerçekleşen dolaylı görüşmelerin tamamlanmasının ardından petrol piyasası sakinleşti. Görüşmelerde kalıcı bir barış adına somut bir ilerleme kaydedilememiş olsa da enerji maliyetlerindeki düşüş, enflasyon endişelerini kısmen hafifleterek değerli metallere alan açtı. Normal şartlarda yüksek petrol fiyatları ve güçlü iş gücü piyasası, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı endişesini doğurarak altını baskılayabiliyordu.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Para politikası tarafında ise Fed Başkanı Kevin Warsh’tan önemli açıklamalar geldi. Warsh, son haftalarda enflasyon beklentileri ve risklerinin gerilediğini ifade ederken, bankanın enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusundaki kararlılığını bir kez daha yineledi.

Gelecek dönem para politikasına yönelik beklentileri ölçen CME FedWatch verilerine göre, piyasa oyuncuları Fed’in eylül ayında faiz artırma olasılığını yüzde 64 olarak fiyatlamaya devam ediyor.