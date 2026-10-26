Özelleştirilecek olan köprü ve otoyolların talipleri çoğalıyor. Gebze-İzmir otoyolu ile Avrasya Tüneli’nde bakım, işletme ve operasyonel işlemleri yürüten Fransız EGİS firması da 12 otoyol ve 2 köprüyü takibe aldı. 25 ülkede faaliyet gösteren firma, Yunanistan’da 35 yıllığına 900 kilometre otoyolun işletme hakkını aldı ve özelleştirme sonrası geçiş ücretlerine yüzde 33 zam yapıldı.

Türkiye’de de şu an Karayolları Genel Müdürlüğü’nce işletilen 2 köprü ile 12 otoyol ve çevre yolunun 30 yıllığına özelleştirilmesi planlanıyor. YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Bu özelleştirme gerçekleşirse Avrupa’daki örnekleri gibi geçiş ücretlerine zam gelir. Bu otoyolların 2025 yılı toplam kârı 600 milyon dolar. Altın yumurtlayan tavuğu kesmeyin” dedi.

İLK İŞ ZAM OLUR

YENİ Parti Adana Milletvekili Orhan Sümer de “Özelleştirme ihalesini kazanan firmanın ilk işi geçiş ücretlerine

zam yapmak olur” diye konuştu.

Öte yandan yoğun yatırımcı ilgisini dengeli dağıtmak amacıyla varlıklar tek bir blok olarak değil, 3'lü ya da 4'lü paketler halinde ihale edilmesi gündemde. Buna göre, trafiği ve geliri çok yüksek olan boğaz köprüleri gibi hatların yanına, trafiği görece daha düşük otoyollar eklenerek ihaleye çıkılacak.

Fransa’dan Çin’e, Limak’tan Cengiz’e

Fransız Meridiam şirketi ile birlikte İspanya, Güney Kore ve Çin merkezli bazı konsorsiyum ve şirketler de köprü ve otoyolların ihale şartlarını markaja almıştı. Yerli şirketlerden ise Limak, IC İçtaş, Kalyon, Cengiz Holding ve Makyol’un talip olduğu gündeme gelmişti. OYAK yönetimi de köprü ve otoyol özel- leştirmelerine ilgi gösterdiklerini açıklamıştı.