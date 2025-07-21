Akçadağ Grubu, Çayırhan’ı 20 milyar liraya satın aldı. Ancak devletin kasasına 20 milyar girmedi. Çünkü şirket ihale şartnamesinden yararlanıp paranın tamamını ödemek yerine 4 milyarlık peşinatı yatırdı. Şirket maden ve santrali çalıştırıp 5 yılda borcunu ödeyecek. Altın yumurtlayan tesis geri kalan uzun yıllar boyunca şirkete çalışacak.

5 YILLIK KÂRA SATILDI

Madende yer altına 1.300 işçi, yer üstünde de 800 işçi görev yapıyor. Ancak bu işçilerin bir bölümü emekliye ayrıldığı için toplam personel sayısının daha aşağı düştüğü bildirildi. Madende örgütlü Türkiye Maden İş Sendikası devletle 2 yıllık toplu sözleşme imzaladığı için şirket işçilerle 2 yıl boyunca maaş konusunda bir pazarlık süreci yaşamayacak.

Çayırhan’ın satış bedeli bugünkü kurla 495.2 milyon dolar ediyor. Bu tutar, yılda 100 milyon dolar kâr ettiği söylenen Çayırhan’ın 5 yıllık kârından bile daha aşağıda kalıyor. Firma, Çayırhan’ın bir yıllık kârıyla, ödediği peşinatı fazlasıyla geri alabilecek. Yıllık 69 milyon dolarlık taksitleri de yine 100 milyon dolarlık kârıyla ödeyip artan 31 milyon doları kasaya atacak. 6 yılın sonunda hem taksitler bitecek hem de kasada artan kârdan yaklaşık 190 milyon dolar birikecek. Geri kalan yılların tüm kârı firmaya akacak.