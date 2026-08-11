Küresel piyasalarda altın ve gümüş rüzgarı esmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler ve zayıf gelen istihdam verileri, güvenli liman olan değerli metallere talebi zirveye taşıdı. Altının ons fiyatı son bir haftalık işlem döneminde yüzde 7,4 prim yaparak 4.342 dolar seviyesine ulaştı. Yaşanan bu sıçrama, 19 Ocak’tan bu yana piyasalarda görülen en güçlü haftalık yükseliş olarak kayıtlara geçti.

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Trump'ın bu talebi, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair diplomatik çabaları yeniden karmaşık bir sürece soktu. Artan jeopolitik riskler ve Fed'e yönelik faiz beklentileriyle küresel piyasalarda ons altın 4 bin 435 doları test etmesinin ardından sabah seansında 4.415 dolarda hareketleniyor.

Ons altındaki yükselişle birlikte gram altın da yükselişe geçti. Gram altın sabah seansında serbest piyasada 6.770 lirada bulunuyor. Gram altın 6.806 liraya kadar çıktı.

Yükseliş trendi yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Gümüşün ons fiyatı da haftalık bazda yüzde 10,2’lik çarpıcı bir artışla 63,54 dolara tırmanarak altına benzer bir grafik çizdi.

Gümüşün onsu ise yüzde 0,8'lik primle 64 dolar sınırında seyrediyor. Piyasaları domine eden bu hareketliliğin temelinde, ABD'de istihdamın zayıflamasıyla birlikte Fed’in şahin adımlarını yavaşlatacağı beklentisi yatıyor.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Yılın ilk aylarında küresel piyasalar, 28 Şubat’ta başlayan Orta Doğu’daki ABD/İsrail-İran çatışmaları ve Hürmüz Boğazı eksenli krizlerin baskısı altında kalmıştı. Hızla yükselen petrol fiyatları küresel enflasyon endişelerini tetikleyerek merkez bankalarını sıkılaşma politikalarına mecbur bırakmıştı. Ancak son dönemde bölgeden gelen ateşkes ve uzlaşma sinyalleri, piyasalardaki jeopolitik risk baskısını hafifleterek ibreyi yeniden yukarı çevirdi.

GÖZLER KRİTİK EŞİKTE

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, piyasadaki son durumu değerlendirerek yatırımcılar için teknik seviyelere dikkat çekti. Altının ısrarla 3.400 dolar bandının altına inmediğini ve burada güçlü bir zemin oluşturduğunu hatırlatan Ergezen, ateşkes beklentilerinin kurumsal yatırımcılar ile merkez bankaları tarafında "en kötüsü geride kaldı" algısı yarattığını belirtti.

Yükselişin kalıcı olması için dolar endeksi ve petrol fiyatlarındaki düşüşün şart olduğunu vurgulayan Ergezen, petrolün 70 dolar seviyelerine inmesinin altındaki ivmeyi hızlandıracağını ifade etti. Ergezen, teknik beklentilerini şu sözlerle özetledi:

"Dolar endeksinin 100 seviyelerinde tutunması yükselişi bir miktar sınırlayabilir. Altın için şu an en kritik direnç noktası 4.400 dolar seviyesi. Bu eşiğin aşılması zorlayıcı olabilir; ancak kırılması durumunda doğrudan 4.550 dolar seviyesi gündeme gelecektir."

Öte yandan gümüş piyasasına da değinen uzman, gümüşün sanayi talebine olan duyarlılığı sebebiyle volatilitesinin yüksek olduğunu hatırlatarak, önümüzdeki 1-2 aylık periyotta gümüşün getiri performansıyla altını geride bırakabileceğine işaret etti.