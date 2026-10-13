Almanya'nın Köln kentinde pazar gecesi akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sokakta cinsel saldırı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, olay yerine ulaştıklarında karşılarında bir robot buldu.

16 yaşındaki bir genç kıza robot aracılığıyla cinsel tacizde bulunulduğu iddiasıyla 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Gece yarısından hemen önce bir fast-food restoranında meydana gelen olayda, yaklaşık 1,20 metre boyundaki yapay zekalı bir robot, genç kıza arkasından yaklaştı. İddiaya göre uzaktan kumanda edilen cihaz, genç kıza uygunsuz hareketlerde bulundu.

Taciz anını sosyal medyada canlı yayınladılar

Polis tarafından yapılan açıklamada, robotun 16 yaşındaki sahibi ile yanındaki 19 yaşındaki bir başka erkeğin, taciz anlarını cep telefonlarıyla kayda aldığı ve sosyal medyada canlı yayınladıkları belirtildi.

Yapılan incelemelerde, popüler sosyal medya platformu TikTok üzerinde Köln bölgesinde aynı robotla çekilmiş çok sayıda video olduğu tespit edildi. Bu videoların birçoğunda, sokaktaki diğer kadınların da benzer şekilde robot tarafından taciz edildiği görülüyor.

Robotu bagaja yüklerken yakalandılar

Mağdur genç kızın hızlı ihbarı üzerine olay yerine gelen Köln polisi, şüphelileri suçüstü yakaladı. Boynunda altın bir zincir taşıyan robotu bir Volkswagen aracın bagajına yüklemeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis, suç aleti olan robota el koydu.

5 bin Euro'luk yapay zekalı robot

Soruşturmayı derinleştiren yetkililer, robotun olay anında tam olarak nasıl kontrol edildiğini ve yapay zeka işlevlerinin payını araştırıyor.

Çinli üretici tarafından üretilen ve insansı robotlar için "giriş seviyesi" bir model olarak kabul edilen bu cihaz, internet üzerinde 4.999 Euro (yaklaşık 276 bin TL) fiyat etiketiyle satılıyor.

Sesli komutlara yanıt verme ve yapay zeka özelliklerine sahip olan robotun karıştığı bu olay, Avrupa'da yapay zeka ve suç hukuku konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.