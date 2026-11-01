Altın piyasasında ocak ayındaki zirvenin ardından sert geri çekilme yaşandı. 5 bin 595 dolara kadar çıkan ons altın 3 bin 900 doların altına inerken, düşüş gram ve çeyrek altın fiyatlarına da yansıdı.

1 Kasım 2026 verilerine göre ons altının satış fiyatı 3.875,62 dolar, gram altının satış fiyatı ise 6.222,90 lira seviyesinde bulunuyor.

DÜŞÜŞTE KÂR SATIŞLARI VE NAKİT İHTİYACI

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Kaya, katıldığı TV programında yaptığı değerlendirmede, sert yükselişlerin ardından yaşanan geri çekilmelerin piyasa dinamikleri açısından olağan karşılanması gerektiğini belirtti. Kaya, hızlı ve yüksek oranlı yükselişlerin ardından sert düzeltmeler görülebileceğini; kâr satışları ve nakit ihtiyacından kaynaklanan satışların fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Kaya'ya göre, 2022 yılından itibaren merkez bankalarının altın alımlarını artırması yükselişte etkili oldu. Rusya'nın varlıklarının dondurulmasının ardından ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme eğiliminin güçlendiğini belirten Kaya, merkez bankalarının artan talebinin altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

Altının yönünde merkez bankalarının alımlarının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, jeopolitik gelişmeler ve yatırımcıların pozisyon değişiklikleri de etkili oluyor.

5 BİN DOLAR BEKLENTİSİ KOŞULLARA BAĞLI

Ons altının 2027 yılının ilk üç ayında yeniden 5 bin dolar seviyesine ulaşabileceği tahmini yer alıyor. Ancak bu beklenti kesinleşmiş bir fiyat hedefi değil; ekonomik ve siyasi gelişmelere bağlı bir senaryo niteliği taşıyor.

Bu senaryoda ABD'deki ara seçimlerin ardından siyasi dengelerin değişmesi, savaşların sona ermesine yönelik müzakere ihtimalinin güçlenmesi ve petrol fiyatlarının gerilemesi gibi olasılıklar değerlendiriliyor. Petrolün ucuzlamasıyla enflasyon baskısının hafiflemesi ve Fed'in faiz indirimlerine yönelmesi durumunda altına talebin yeniden artabileceği öngörülüyor.

1 KASIM 2026 ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Kaynakta paylaşılan 1 Kasım Pazar gününe ait alış ve satış fiyatları şöyle: