Knaresborough bölgesinde bulunan Taşlaştıran Kuyu, altına bırakılan oyuncak, şapka ve ayakkabı gibi nesneleri 3 ila 5 ay içerisinde tamamen taşa çeviriyor. Yıllarca doğaüstü bir güç olarak değerlendirilen bu durumun, suyun barındırdığı olağanüstü mineral yoğunluğundan kaynaklandığı anlaşıldı.

YUMUŞAK EŞYALAR NASIL TAŞA DÖNÜŞÜYOR?

Şelaleden akan suyun içerisinde çok yüksek oranda kalsiyum karbonat minerali bulunuyor. Suyun altında bırakılan herhangi bir nesne, bu yoğun mineral tabakasıyla hızla kaplanarak kısa sürede fiziksel yapısını kaybediyor ve taşlaşıyor.

Günümüzde bu doğa olayını test etmek isteyen turistler, suyun aktığı duvarın altına çeşitli kişisel eşyalarını bırakıyor. Şelalenin altına asılan pelüş oyuncaklar ve bisikletler, aylar sonra birer taş heykele dönüşmüş olarak geri alınıyor.

TAŞLAŞAN EŞYALARIN SERTLİĞİ NE DURUMDA?

Mineral kaplı suyun altında bekleyen nesneler, fiziksel olarak gerçek bir kaya kütlesinin sertliğine ulaşıyor. İpten sarkan yumuşak bir oyuncak ayı, taşlaşma sürecinin ardından üzerine çekiçle vurulduğunda kıvılcım çıkaran som bir yapıya kavuşuyor.

YÜZYILLAR SÜREN LANET İNANCI SON BULDU

Geçmiş dönemlerde yöre halkı, dokunduğu her şeyi taşa çeviren bu su kaynağının lanetli olduğuna inanıyordu. Yapılan bilimsel incelemeler sayesinde şelalenin mineral yapısı kanıtlanırken, bölge binlerce kişinin ziyaret ettiği bir doğa alanına dönüştü.