Merkez Bankası, ekonominin hanehalkı ayağındaki eğilimleri ölçen Haziran 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Toplam 3 bin 274 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan ve 5-12 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan anket, hem makroekonomik beklentilerde hem de birikim eğilimlerinde dikkat çekici kırılmaları gözler önüne serdi. Gazetecilik perspektifinden bakıldığında raporun en çarpıcı gelişmesi, halkın geleneksel güvenli limanı olan altındaki belirgin kan kaybı oldu.

ALTIN CAZİBESİNİ YİTİRİYOR

Katılımcıların "Şu an nakit varlığınız olsa hangisini yaparsınız?" sorusuna verdikleri yanıtlarda, ilk sırada yer alan "altın alırım" seçeneği ciddi oranda güç kaybetti. Olası birikimini altın alarak değerlendireceğini söyleyenlerin oranı, bir önceki aya kıyasla 4,0 puan birden azalarak yüzde 44,3 seviyesine geriledi. Yılın başında yüzde 52,8 seviyesinde olan altına ilginin Haziran ayında bu denli sert düşmesi, altının yatırım aracı olarak popülaritesini kaybetmeye başladığını kanıtladı.

Altından uzaklaşan hanehalkının yeni adresi ise gayrimenkul sektörü oldu. Ankette ikinci sırada yer alan "ev, dükkan, arsa vb. alırım" diyen katılımcıların payı, bir önceki aya göre 3,9 puan artış göstererek yüzde 37,1'e yükseldi.

Haziran ayı itibarıyla vatandaşların diğer yatırım tercihleri ise şu şekilde listelendi:

Vadeli mevduata yatırırım: Yüzde 5,5 (Mayıs: Yüzde 5,3)

Araba alırım: Yüzde 3,3 (Mayıs: Yüzde 3,5)

Borsada değerlendiririm: Yüzde 2,8 (Mayıs: Yüzde 3,1)

Döviz alırım: Yüzde 2,5 (Mayıs: Yüzde 2,2)

TL'ye dayalı yatırım fonu alırım: Yüzde 1,5 (Mayıs: Yüzde 1,0)

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNDE 3,38 PUANLIK DÜŞÜŞ

Hanehalkının geleceğe yönelik makroekonomik tahminlerinde de iyimser bir tablonun öne çıktığı görülüyor. Katılımcıların 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında yüzde 49,51 seviyesinde bulunan bu beklenti, Nisan ayında görülen yüzde 51,56'lık zirvenin ardından düşüş trendini korumuş oldu.

Demografik kırılımlara bakıldığında, yükseköğretim mezunlarının enflasyon beklentisi yüzde 45,7 ile en düşük grup olurken, kadın katılımcıların beklentisi (yüzde 48,1) erkeklerin (yüzde 44,8) üzerinde kalmaya devam etti.

DOLAR KURU VE KONUT FİYATLARINDA SON TAHMİNLER

Vatandaşların döviz piyasası ve konut fiyat artışlarına yönelik 12 aylık projeksiyonları ise sınırlı değişimler kaydetti.

Katılımcıların 12 ay sonraki ABD Doları kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,14 TL artarak 52,67 TL seviyesine ulaştı.

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi ise bir önceki aya kıyasla 0,13 puanlık hafif bir azalışla yüzde 33,82 oldu.

CÜZDANLARI EN ÇOK ZORLAYAN KALEM GIDA OLDU

Anket sonuçları, vatandaşın fiyat artışını en derinden hissettiği alanları da teyit etti. Hanehalkının hem son bir yılda fiyatının en fazla arttığını düşündüğü hem de gelecek 12 ayda en çok yükselmesini beklediği harcama grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" olmaya devam etti.

Gelecek yıl gıda fiyatlarının en çok artacağını öngörenlerin oranı yüzde 36,2 olurken, yakıt ve enerjiyi ilk sıraya koyanların oranı yüzde 30,6 olarak belirlendi. Öte yandan, önümüzdeki dönemde kiraların en çok artacak kalem olacağını düşünenlerin oranının Mayıs ayındaki yüzde 15,2 seviyesinden Haziran ayında yüzde 16,6'ya tırmanması dikkat çeken bir diğer unsur oldu.