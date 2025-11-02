Altın fiyatlarındaki karışık seyir devam ediyor. Sene başından beri yaklaşık 53 oranında değer kazanan ons altın geçen hafta kazançlarının bir kısmını verdi. Bu yükselişin yüzde 31 oranında olan kısmı ise 22 Ağustos’tan 20 Ekim’e kadar oldu.

Altın fiyatlarında tahminlerde makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle değişiklik yaşanıyor. Dev yatırım kurumları, ons altında 2026’da da yükselişin sürmesini beklerken, yıl sonunda altında hedef fiyat tahminlerini değişti. İşte bankacılık devlerinin tahminleri...

BOFA ALTIN VE GÜMÜŞ BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Bank of America (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncelleyerek, 2026 yılı için altın ve gümüş beklentilerini önemli ölçüde artırdı.

Banka, altının 5.000 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini tahmin ederken, gümüş için 65 dolar/ons seviyesini hedefledi.

BofA, 2026 için ortalama altın fiyatını 4.400 dolar/ons ve gümüş fiyatını 56,25 dolar/ons olarak öngördü.

HSBC: 2026 5 BİN DOLARI GÖREBİLİR

HSBC Global Investment Research, altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına ortalama 4.600 dolar seviyesinde seyretmesini, fiyatın 2026 başında ise 5.000 dolara kadar yükselme potansiyeli bulunduğunu öngördü.

Banka, kısa vadede bir miktar oynaklık beklediğini fakat risk iştahındaki artışların altına destek sağlayacağını belirtti. Aynı zamanda, altın ETF’lerine olan ilginin bu yıl güçlü kalmasının, özellikle Çin Merkez Bankası (PBOC) başta olmak üzere Asya merkez bankalarından gelecek talebin belirgin olmasının beklendiği belirtildi.

HSBC, Hindistan ve Çin gibi piyasalarda artan altın ETF talebinin, yüksek likidite sayesinde yerel hisse senedi alımlarını negatif etkilemeyeceğini aktarıldı.

Banka, yüksek altın fiyatlarının perakendeci satış hacimlerini ve mağaza trafiğini azaltabileceğini, ancak stok değer kazançlarının kâr marjları üzerindeki olası etkileri dengeleyebileceğini ekledi.

EKONOMİK BELİRSİZLİKLER ALTINA DESTEK VEREBİLİR

Morgan Stanley, güçlü fiziki talep ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatlarının 2026 yılının ortalarına kadar ons başına 4.500 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Banka, bu tahminini özellikle borsada işlem gören fonlar (ETF) ve merkez bankalarının devam eden alımlarına dayandırdı.

Morgan Stanley, "Son fiyat hareketleri altını Göreli Güç Endeksi (RSI) açısından aşırı alım bölgesine taşımıştı, ancak son düzeltme bu seviyeyi daha sağlıklı bir noktaya getirdi ve pozisyonlanmayı temizledi" değerlendirmesinde bulundu.

Banka, faiz oranlarının gerilemesiyle birlikte altın destekli ETF’lere girişlerin sürmesini, merkez bankalarının ise daha yavaş bir tempoda da olsa alımlarına devam etmesini bekliyor. Mücevher talebinin de istikrarlı bir seyir izleyeceği öngörülüyor.

Ancak Morgan Stanley, fiyat oynaklığının artması veya merkez bankalarının rezerv azaltma kararı gibi risklerin altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği konusunda uyardı.

JPMORGAN'DAN 3 YILLIK DEV TAHMİN

JPMorgan stratejistleri, yatırımcıların altına olan ilgisinin önümüzdeki üç yıl içinde fiyatları yüzde 110 artırabileceğini öngörüyor. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, yatırımcıların hisse senetlerine karşı korunmak için altına yöneldiğini belirtti.

SOCİATE GENERALE

Societe Generale, ons altın fiyatının 2026 sonuna kadar 5.000 dolara ulaşmasını bekliyor.