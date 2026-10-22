BORSA İstanbul’da işlem gören 4 hissedeki işlemleri nedeniyle aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın eski bürokratı Eren Yeşilyurt’un da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı, Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş’la birlikte 5 şüpheli ise aranıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şüpheliler; Işıklar Enerji, Vişne Madencilik, Odine Teknoloji ve Tera Finansal Yatırımlar Holding paylarındaki fiyat hareketleri nedeniyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Eren Yeşilyurt, Hazine’de 5 farklı görev aldı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) başvurusuyla yapılan operasyonda Atlas Portföy’ün yanı sıra mücevherat, enerji ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren Altınbaş Üniversitesi’nin sahibi Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş’ın şüpheliler arasında yer aldığı ancak yakalanmadığı bildirildi. Nusret Altınbaş’ın kardeşi İnan Altınbaş’ın gözaltında olduğu ve aile fertlerinin tüm mal varlıklarının dondurulduğu öğrenildi.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş gözaltında

ESKİ BÜROKRAT GÖZALTINDA

Hazine’de sırasıyla; Gelirler Kontrolörü, Gelirler Başkontrolörü, Vergi Başmüfettişi, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı olarak görev yapan Eren Yeşilyurt da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Yapılan operasyonu değerlendiren İktisatçı İnan Mutlu, “Gönüllü iade hesabına paralar yatmayınca operasyonlar başlamış olmalı. Dün Şimşek’in parayı getirirlerse sorun yok’ açıklamalarına çok tepki olmuştu. Siz suçtan aklanın diye mekanizma uydurdular” değerlendirmesinde bulundu.

Portföy yönetim şirketi yöneticileri gözaltında

A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terzi, Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Tahir Özek, Tera Portföy Yöneticisi Ayşegül Kaya, Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ortağı Zuhal Topaloğlu, Pardus Portföy’ün Genel Müdürü Mehmet Selim Tunçbilek, Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Eryılmaz, Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi Müdürü Çetin Genç, gözaltına alınan 26 kişi arasında bulunuyor. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım'ın faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.